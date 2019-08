Restaurant Su: un classique qui vieillit bien

La Turque d'origine, installée depuis longtemps à Montréal, y sert une cuisine ensoleillée tout en simplicité, mettant à l'honneur les plats et saveurs de son pays et, par extension, de la région méditerranéenne, dans un établissement plutôt discret, à l'ambiance feutrée.

C'est le cas de Su, un restaurant qui se passe de présentation, porté par la chef Fisun Ercan et ouvert depuis 2006 dans Verdun, à l'époque où le quartier était loin d'avoir l'attrait qu'il a aujourd'hui. Il existe donc depuis 13 ans ! Voilà qui est de plus en plus rare dans une industrie marquée par un très grand roulement et une forte compétition.

Nous avons eu vraiment un coup de coeur pour les mezzés, spécialités de la maison. La lecture de la dizaine de propositions, en grande majorité végétariennes, donne l'eau à la bouche : artichauts garnis de gourganes, labneh et ses fines herbes, asperges et ricotta crémeuse, beignets de légumes de saison...

Avec des récoltes de plus en plus abondantes et variées, les aubergines, tomates ancestrales, petites courgettes et fines herbes que nous avons dégustées ce soir-là avaient toutes été récoltées là-bas. Résultat : une grande fraîcheur et une explosion de saveurs, qui sont sans doute les deux plus grandes qualités de cette table de quartier.

Depuis un peu plus de deux ans, la chef occupe son temps à la réalisation d'un nouveau projet : cultiver ses propres aliments, sur sa terre située en Montérégie. À mesure qu'avance la saison estivale, la grande majorité des légumes et des fines herbes qu'on retrouve dans les assiettes du Su arrivent directement de sa fermette. La ferme à la table dans sa plus pure expression, quoi.

En ce jeudi soir estival, la salle, presque vide à notre arrivée, se remplit peu à peu au fil de la soirée. Couples, familles, amis, dont plusieurs résidants des environs, s'y attablent sans fla-fla pour partager les plats proposés par la chef et son équipe en sirotant un des cocktails mettant en vedette des ingrédients méditerranéens, comme notre « Nuit à Topkapi », un cava aromatisé au sirop de grenade et à l'eau de rose qui met la table pour la suite.

De la purée vert tendre de fèves fava, dont la texture rappelle le houmous, au crémeux muhammara rouge feu, avec un goût affirmé de poivrons rouges, aux dolmas - un plat de légumes farcis servi froid, ici des oignons fourrés au riz basmati et tomates, qui n'est pas sans rappeler les feuilles de vigne farcies -, en passant par les dodus beignets de légumes frits au chou rave avec yogourt à la menthe, les mezzés font très bonne impression à notre table et se laissent manger sans effort. Seul bémol : le prix, qui nous semble somme toute élevé pour la quantité servie, à 17 $ par personne.

Les petites pâtes carrées explosent tendrement en bouche, et les sauces dont elles sont nappées - yogourt à l'ail et sauce tomate - s'y marient fort bien. Le tout est parsemé de feuilles de sauge frite croustillantes. Le genre de plat réconfortant, tout en simplicité, auquel on a envie de retourner encore et encore.

Le « Su kebab » nous enchante moins. Kebab déconstruit, il est composé de brochettes de boeuf bien grillées - mais dont la marinade au thym, très prononcée, prend le dessus sur le reste -, d'un pita maison, d'une fort bonne et bien acidulée salade de chou rouge au persil et, comme dans le plat de pâtes, de yogourt à l'ail et de sauce tomate. L'ensemble n'est pas mémorable et, encore une fois, le prix (27 $) nous refroidit. La prochaine fois, on essaiera plutôt, si elle est au menu, l'aubergine farcie à l'agneau, qui semble délicieuse.

En finale sucrée, on a aimé l'idée de « soupe » aux fraises. Ces dernières baignaient dans leur jus, agrémentées de ricotta maison, de zeste d'orange et de petites meringues croquantes. Un accord réussi pour un dessert frais et léger, idéal en cette période estivale. Quant au baklava maison, dont la pâte feuilletée se détachait de la garniture, on l'aurait aimé plus dense, plus mielleux, mais la garniture d'amandes, d'abricot et de pistache était somme toute savoureuse.

Notre verdict

On paie : Des prix qui, sans être extravagants, sont parfois un peu élevés pour les portions : entre 10 $ et 14 $ pour les mezzés (ou 17 $ par personne pour la planche de cinq mezzés au choix de la chef), plus de 25 $ pour les plats principaux, une dizaine de dollars par dessert.

On boit : Des cocktails d'inspiration méditerranéenne issus d'une carte des vins bien construite proposant de belles options bio ou nature, les deux listes signées par Jean-Philippe Sisla.