Laurentides: le Nord par la fourchette

Un dessert de course : flan à la camerise, tuile de miel et sirop d'érable, yogourt glacé maison au pollen, pousses d'épinette confites au miel et gel vermouth au miel d'Anicet.

Iris Gagnon-Paradis

Nouvelle garde qui s'installe en région, tables gourmandes créatives, projets qui pullulent... De Val-David à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, en passant par Saint-Adolphe-d'Howard, les Laurentides connaissent un savoureux regain de vitalité.

Au cours des dernières années, les Laurentides ont vu des établissements d'envergure comme le Bistro à Champlain, La Sapinière et L'Eau à la bouche, qui attiraient de fins gourmets d'ici et d'ailleurs, fermer leurs portes. Or, après une courte disette, le vent serait-il en train de tourner ? À voir les tables gourmandes inspirantes qui poussent dans le Nord, il semblerait bien que oui. Dans ces nouveaux restaurants, on enlève les nappes blanches et on préfère la convivialité à l'approche classique, la cuisine de saison et les produits du terroir au décorum.

Agrandir Le restaurant L'Épicurieux, à Val-David, se démarque avec son utilisation de produits locaux et sauvages et ses ravissantes assiettes de saison. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

L'exemple par excellence de cette nouvelle vague est le restaurant L'Épicurieux, à Val-David. Ouverte il y a trois ans par une « gang » allumée qui n'avait pas envie de s'établir en ville, la table incarne le renouveau gourmand de la région. Et semble inspirer de nouveaux projets... Situé dans une jolie maisonnette où l'on entend couler la rivière du Nord de l'invitante véranda, l'endroit se démarque avec son utilisation de produits locaux et sauvages dans des assiettes de saison ravissantes et créatives, élaborées par la chef copropriétaire Fanny Ducharme, et avec son inspirante carte de vins nature et en biodynamie, signature du sommelier Nicolas Quinto. L'endroit fait ainsi le pari de proposer de la haute qualité dans l'assiette dans un cadre décontracté. « On est plus dans l'ambiance d'un Vin papillon que d'un Toqué!, mettons! », lance Dominic Tougas, aussi copropriétaire. Originaire des Laurentides, Dominic Tougas a décidé de revenir s'y installer, après des années passées dans la métropole à travailler en service et en cuisine. « On est tous partis à Montréal, parce qu'il ne se passait rien ici. Mais on voit que les gens commencent à revenir dans le coin, sans compter tous ceux qui ont des chalets. Ça nous fait un bon bassin de clientèle hors de l'achalandage saisonnier. » La vitalité retrouvée des Pays d'en haut Et la bande de L'Épicurieux n'est pas la seule à donner un nouvel élan aux Laurentides.

Agrandir La sommelière Sophie Allaire et le chef Étienne Demers. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Fondé par Champlain et Monique Charest, le Bistro à Champlain, table mythique de la région, était renommé pour sa cave à vin exceptionnelle. Si la marque et une partie de la cave à vin ont été rachetées par l'Estérel, le bâtiment de 1864 qui abritait le restaurant, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, était resté inoccupé depuis la fermeture en 2014. Or, un jeune couple de Montréalais, la sommelière Sophie Allaire (Accords, Marconi, Joséphine) et le chef Étienne Demers (Les 400 coups, Accords, Hoogan & Beaufort), vient de réinvestir l'endroit, lui offrant une toute nouvelle identité avec le projet La Belle Histoire. Sophie Allaire n'est pas étrangère au lieu : elle y a passé une partie de son enfance, à fouiner dans la cave à vin et à s'endormir sur les genoux de sa mère, la peintre Louise Prescott, dont les toiles ornaient les murs. Sa famille est en effet très proche des Charest, qu'elle considère un peu comme ses grands-parents. Le couple rêvait d'ouvrir un restaurant, mais pas à Montréal. « Il y a trop de restaurants! », lance la sommelière qui vient de fêter ses 30 ans. « Il y a une demande à l'extérieur ; les gens veulent bien manger ; ils veulent du local, une belle carte des vins, des cocktails. Il faut arrêter de penser que c'est juste à Montréal que ça se passe! », dit Sophie Allaire.

Agrandir Le Babouskha, un cocktail tout en fraîcheur et en acidité composé de vodka, de gingembre, de lime, de rose et de kombucha, est offert à La Belle Histoire. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Ayant eu vent de leur projet, Champlain Charest a offert au tandem (devenu trio : le cousin de Sophie, Simon Allaire-Vigeant, est aujourd'hui associé) de concrétiser son projet dans la bâtisse chargée d'histoire. Ainsi est née La Belle Histoire - un nom de circonstance, qui fait un joli clin d'oeil aux « Pays d'en haut ». Le décor, actualisé, rend hommage au passé. Les tables, chaises et luminaires de l'époque ont été dépoussiérés, mais conservés. Kombucha en fût, jolis cocktails, sélection de vins mariant jus classiques et plus funky lancent le bal. Dans l'assiette, le chef crée au gré des arrivages de saison une cuisine maîtrisée, savoureuse, tout en restant simple et accessible. Étienne Demers est appuyé en cuisine par Juan Mazanarez, épatant avec ses desserts originaux. Les trois partenaires partagent désormais leur temps entre la métropole et Sainte-Marguerite. Choisir le Nord Ils ne sont pas les seuls à choisir le Nord. « Je ne crois pas que j'aurais embarqué dans L'Épicurieux si ç'avait été à Montréal », commente la chef Fanny Ducharme, qui a fait ses études en cuisine à l'École hôtelière des Laurentides. Celle-ci, située à Sainte-Adèle, offre aussi un programme en sommellerie. Afin de contribuer à son rayonnement, François Chartier, qui y a fait ses études, a créé récemment une bourse d'études pour ses diplômés, avec des stages dans de prestigieux établissements d'Espagne, notamment à la célèbre Fondation El Bulli. Sa première lauréate, Millie Jacques, habite depuis un an la région après avoir passé sa vie à Montréal. Serveuse au nouveau Bistro à Champlain, à l'Estérel, elle se félicite de sa décision. « C'est en commençant à travailler à l'Estérel que j'ai entendu parler du cours de sommellerie, où je me suis découvert une passion. Il y a des choses vraiment incroyables qui se passent dans les Laurentides présentement », constate celle qui s'envolera pour l'Espagne en septembre.

Agrandir Comme à l'époque du Bistro à Champlain, les toiles de la peintre Louise Prescott, mère de la sommelière Sophie Allaire, ornent les murs de La Belle Histoire. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE