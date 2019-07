À la carte: la scène gastronomique montréalaise

C'est un projet où passé et présent se rencontrent, et qui tire ses diverses inspirations de l'histoire de Montréal, mais aussi de celle des cocktails, de l'Amérique à l'Angleterre. Projet de Kevin Demers, qui nous a donné les chouettes Coldroom et El Pequeño, Parliament se décrit comme « un pub anglais raffiné, qui amène Londres à Montréal ». Situé place D'Youville, tout juste en face de l'ancien site du Parlement du Canada-Uni - dont l'incendie, en 1849, a fait perdre à Montréal son statut de capitale de la colonie britannique -, le nom de l'endroit, qui ouvre officiellement lundi, s'est imposé de lui-même.

Les cocktails seront au premier plan, et la carte thématique de 10 créations alcoolisées sera renouvelée chaque année et s'inspirera chaque fois d'une période historique donnée. La première s'attarde à l'époque victorienne. Par exemple, le cocktail The Young Queen, en référence à la reine Victoria, est un milk punch (très populaire au XIXe siècle en Angleterre) composé de lait clarifié, de jus d'ananas, de porto, de scotch, de thé noir et de crème de violette. C'est Pierre-Hugues Marois (Coldroom, El Pequeño) qui est responsable du menu liquide, qui compte également une carte d'accords de gins et toniques.

Côté cuisine, c'est Chanthy Yen, qui nous a impressionnée au Fieldstone, qui s'installe derrière les fourneaux. Il apporte sa touche unique à la cuisine de pub, avec un accent sur les ingrédients locaux et méconnus, l'introduction de diverses techniques culinaires et des présentations toujours inspirées. Au menu : épatante salade de verdures fraîches avec vinaigrette au babeurre et canneberges marinées, crudo de flétan avec navets, popcorn de sorgo et eau de tomates, « scotch egg » accompagné d'un ketchup au scotch et à l'érable... On est bien loin du burger frites graisseux !

351, place d'Youville, Montréal

Sur le pouce

Bibimbap à la Montréalaise

Bibiko est un nouveau comptoir à bibimbap qui a ouvert ses portes dans le Mile End en mai dernier, un projet de La Ly et Jeff-Andry Clergé. Le nom, contraction de « bibimbap » (bibi) et « communauté » (ko), donne le ton de cet endroit qui mise sur une approche locale, écoresponsable, métissée et ancrée dans son milieu. On oublie donc le bibimbap typique coréen pour laisser place à des bols réinventés mélangeant saveurs et cultures, accompagnés d'autres délices d'inspiration asiatique (buns vapeur, dumplings...) misant sur les ingrédients responsables et locaux. Le vaste local de 2500 pi2 est minimaliste, avec des touches de bleu royal. Tables basses et comptoir permettent de s'y arrêter de jour en semaine (et jusqu'à 21 h les jeudis et vendredis) pour un lunch rapide ou prendre une bouchée avec un verre après le boulot. À l'arrière, au-delà de la cuisine ouverte, véritable laboratoire culinaire, se trouve un espace qui peut servir de salle de conférence et d'aire de travail.

31, rue Saint-Viateur Est, Montréal

Ouverture

Black & blonde : Rosemont a son pub santé