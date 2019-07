De grandes attentes au dragon doré

J'avais entendu vraiment plusieurs bons commentaires au sujet de Golden Dragon et je me réjouissais à l'idée de découvrir une brasserie sympathique et savoureuse, conjuguant joyeusement l'art de l'autodérision à la québécoise et un thème de fond d'inspiration asiatique. Je me disais que je vous dirais d'en profiter pour essayer le nouveau pont. Pour aller sur la terrasse.

Souvent, on regarde un projet sur papier et on veut que ce soit parfait, parce que l'idée est tellement bonne. Et puis, on arrive sur place et ce n'est vraiment pas tout à fait ça. C'est à côté.

Or voilà. C'était accueillant et rigolo certes. Mais quelque part dans cet univers avec beaucoup de sauces et trop peu de saveurs franches et bien équilibrées, mon enthousiasme s'est perdu.

On veut aimer, par exemple, le plat appelé Gâteau de fête, fait de chou-fleur rôti, de yaourt aux agrumes, de pommes grenades, avec nori, arachides et coriandre vietnamienne. Sauf que le mélange tombe à plat. On cherche le croquant des arachides pour équilibrer l'ensemble, tout comme la fraîcheur parfumée de la coriandre. Le légume n'est plus assez ferme. Et on se demande ce que fait tout ce yaourt.

Dans le restaurant, les couleurs sont aussi au rendez-vous avec encore ces lampes en papier chinoises un peu partout, des guirlandes, et quand on nous apporte la tête de poisson, elle est coiffée d'un feu de Bengale. Sur le menu, les blagues abondent. Un dessert s'appelle « tiramitsou » et un plat, le « tartare en retard », sans parler du « chow man ».

Les propriétaires et pilotes du projet, Justin Daoust, Dan Pham, Francis Wong et Manny Vides, sont des rigolos. Tout comme le chef qui a conçu le menu, John Mike, un ancien de Tripes & Caviar.

Même chose pour le « French kiss », une tête de saumon qu'on annonce croustillante, accompagnée de lait de coco avec gingembre, curcuma, sauce sriracha. Avec ses étincelles à la livraison à la table, le plat surprend, mais des attentes sont aussi créées. Et quand on cherche le croustillant de la peau sous l'abondante sauce au coco et qu'on se perd dans les méandres gélatineux de cette pièce de poisson intéressante, mais néanmoins pourvue de défis culinaires, on déchante.

Mon plat préféré ? Probablement la P'tite verte, soit une salade de papaye verte avec concombre et daikon mariné, coriandre, arachides rôties. Ici, on réussit à rester sur un chemin plus sûr où les légumes ne sont pas assommés par des sauces éclectiques. Où leur fraîcheur et celle de la coriandre, des oignons verts et carottes râpées est conservée. Les dumplings au pâté chinois sont aussi recommandés, ainsi que le plat appelé « Cerise su'l sundae », où du poivre de Sichuan et des poireaux brûlés ponctuent ce plat de porc sauté sur riz blanc.

Au dessert, on a choisi le tapioca avec mangue épicée, hibiscus, vanille... C'était souriant et moelleux et sucré, mais les épices et l'hibiscus n'ont jamais su apporter au tout le zeste espéré. Comme pour le reste, c'était plus excitant sur papier que dans l'assiette.

Notre verdict

On paie : Plats à partager entre 8 $ et 19 $.

On boit : Des cocktails, de la bière, des « saké bombs ».