Les «étoiles Michelin» de la restauration verte voient le jour en France

Le label Écotable désigne les restaurants les plus « écoresponsables » de Paris.

Jean-Christophe Laurence

En France, il y a désormais une nouvelle certification pour les restaurants écoresponsables.

Vous êtes écolo. Militant à vos heures. L'avenir de la planète vous tient à coeur et vous faites tout ce que vous pouvez pour être « écoresponsable ». Forcément, vous ne consommez que de la cuisine bio. Vos fruits et légumes sont toujours de saison et issus de production locale. Vous compostez et recyclez. Facile d'être aussi discipliné à la maison. Mais que faire quand il s'agit de sortir au resto ? Comment vous assurer que cette bonne table que vous avez repérée la semaine dernière respecte, elle aussi, les règles d'une alimentation responsable ? En France, de jeunes passionnés de bouffe et d'environnement ont trouvé la solution : ils ont créé le nouveau label Écotable, afin de désigner les restaurants les plus « écoresponsables » de Paris. « L'idée de ce projet est venue à l'origine d'un besoin de consommateur », explique Fanny Giansetto, qui a cofondé le label en janvier dernier.

« On s'est rendu compte que si c'était facile d'adapter à la maison notre régime alimentaire au regard de la transition écologique, ce l'était beaucoup moins quand on allait au restaurant, parce qu'on n'arrivait pas à trouver les endroits qui avaient une démarche écoresponsable et qu'on avait assez peu d'information sur ce qu'on mangeait. » - Fanny Giansetto, cofondatrice du label Écotable