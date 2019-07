Alambika dévoile son bar caché

Depuis le déménagement de la boutique du boulevard Saint-Laurent, en septembre dernier, son fondateur, Jean-Sébastien Michel, avait l'intention de créer une salle polyvalente dans l'espace situé à l'arrière du local.

Depuis peu, l'Alkadémie, « incubateur à concepts liquides », s'est enfin concrétisée, et on y accède par la porte de garage qui donne sur la rue Beaubien Ouest.

L'été, on s'y rend pour profiter du bar pop-up Funk populaire, mené par le barman Tao Zrafi, pour des vins nature et des cocktails « matures ». Revenant d'un tour du monde lui ayant fait visiter Bali, la Colombie, l'Islande et l'Inde, notamment, Tao Zrafi s'inspire de ses voyages pour proposer une carte de cocktails à l'indice élevé côté originalité et expérimentation.

À savourer du vendredi au lundi, de 16 h à 23 h.

6484, boulevard Saint-Laurent, Montréal

