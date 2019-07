La Bête à pain changera-t-elle Laval aussi?

Cette Bête à pain s'est aussi installée à Griffintown et plus récemment à Laval, dans un centre commercial, en bordure de l'autoroute.

Je me rappelle quand il a ouvert Le St-Urbain, il y a 10 ans, rue Fleury, ce secteur d'Ahuntsic n'avait pas de bonne table, pas de commerces de proximité intéressants. Mais il allait là pour changer la vie de quartier, justement. Et son restaurant, à l'époque, se préoccupait de l'origine des poissons servis. Il ne voulait pas vider les océans ou encourager la pisciculture industrielle irresponsable. Il était pionnier avec ça aussi. C'était rare à l'époque.

La Bête à pain est un lieu de lunchs, avec des salades, sandwichs et compagnie, et de brunchs aussi, le week-end. C'est pour essayer ça que je m'y suis rendue.

Le restaurant, annexé à une immense boutique Must, la petite soeur des meubles Corbeil, a été aménagé par Paprika. Tout est blanc, vitré, lumineux. On profite bien des hauts plafonds qui donnent à tout l'espace un sentiment d'être dans un loft post-industriel.

En attendant, on y va en voiture et on se réfugie à l'intérieur, à la climatisation.

J'ai aimé les fraises fraîches et la ricotta fouettée, mais on aurait dit que ces ingrédients ne s'intégraient pas impeccablement dans les bouchées avec le pain perdu, plus lourd, plus dense. Et je ne suis pas grande amatrice du sucre en poudre saupoudré sur les desserts, dont la texture un peu poussiéreuse me dérange.

Ma fille, de son côté, a opté pour le pain perdu aux fraises et au basilic, qui est servi avec de la rhubarbe et de la ricotta fouettée au citron.

J'ai pris l'oeuf de cane bio poché sauce forestière. On le sert déposé sur de la brioche, avec des oignons caramélisés, un peu de pancetta croquante, des champignons et une garniture d'asperges sauvages. J'ai été surprise d'apprendre que celles-ci venaient de France. Le plat était équilibré, riche, réconfortant, avec tout ce brioché, ce caramélisé, l'onctueux de l'oeuf et de la sauce.

Au menu, on retrouve les classiques : du pain perdu à la tartine à l'avocat, mais il y a aussi du homard, de la morue, un vol-au-vent au canard. Lors de notre visite, on s'en est tenu aux classiques du petit-déjeuner.

On a aussi goûté au canelé, qui est impeccable, avec ce contraste de fermeté extérieur et de moelleux intérieur, ainsi qu'à la saucisse de veau et pistache, un boudin blanc savoureux que j'ai mangé à moitié et rapporté à la maison pour la terminer le lendemain, en salade, froide, où elle fut parfaite. En accompagnement, la salade de betteraves jaunes, avec radis et fenouil, haricot plat et ricotta apportait juste assez de fraîcheur et de croquant au reste du repas.

Qu'avons-nous bu avec ça ?

De l'eau et du café, puisque c'était l'heure du petit-déjeuner, mais la maison a aussi une carte des vins. On a fini par partir avec des viennoiseries en plus, et du pain. Parce que c'est ça, aussi, La Bête à pain : une sorte d'épicerie fine où l'on va se ravitailler en produits fraîchement cuisinés avant de rentrer chez soi.

Comme c'est sur le bord de la route, peut-être que bien des gens en profiteront. Reste juste à la cacher, cette route, pour ceux qui veulent aller manger à La Bête à pain pour s'y poser et y passer un bon moment.