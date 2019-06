Sardines, le petit de la Buvette Scott

Un de nos endroits favoris dans la capitale nationale est la Buvette Scott, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste ; un endroit sans prétention, où l'on mange et boit très bien.

Campé à l'angle de la rue Saint-Jean et de la côte Salaberry, le nouveau projet de cette belle gang, Sardines, reste dans les mêmes eaux, sauf qu'ici, c'est la bière qui est en vedette (même si la petite carte des vins est aussi fort bien tournée, on vous rassure !), avec une sélection pointue de plusieurs importations privées et bières d'ici.

L'attraction de l'endroit est un robinet importé de Plzen, en République tchèque (le seul au Québec, nous dit-on !), qui permet de couler la bière de façon « Mlìko » ou « Hladinka » pour une lager totalement (ou à demi) remplie de mousse laiteuse, à boire goulûment !

En cuisine, le chef Étienne McKinnon, également boulanger de formation, propose un grand choix de pains sous plusieurs formes, à accompagner de charcuteries et fromages, sans compter une sélection de sardines en conserve importées d'Europe, qui donnent leur nom à l'endroit.

D'appétissantes petites assiettes de saison, axées sur les légumes, complètent l'offre. Un bel arrêt, pour l'apéro ou pour un souper pas compliqué, qui devrait rapidement devenir un nouveau classique du quartier.

1, rue Saint-Jean, Québec

Consultez la page Facebook de Sardines : https://www.facebook.com/spoursardines/