Camions de rue et cocktails pour la Saint-Jean

Dans Rosemont, MaSt-Jean, un nouvel événement organisé par MaBrasserie en collaboration avec Cuisine de rue Montréal et Les Premiers Vendredis, se veut une fête de quartier qui rassemblera rue Holt - fermée à la circulation pour l'occasion - les camions de rue Quai Roulant et What the Panini, des artisans locaux et des DJ pour animer la journée avec de la musique 100 % québécoise qui, nous promet-on, sortira des sentiers battus. Demain, de 11 h à 23 h.

Le lendemain, donc lundi, dès 16 h, le bar éphémère estival Alexandraplatz, dans le Mile-Ex, propose une édition « Saint-Jean » de sa nouvelle soirée Cocoplatz, où on célèbre les cocktails avec des invités différents à chaque édition. De quoi se rafraîchir au son des DJ !

Consultez la page Facebook de MaBrasserie, MaSt-Jean : https://www.facebook.com/events/592887224552797

Consultez la page Facebook de Cocoplatz : https://www.facebook.com/events/460308054744886