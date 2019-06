Cretons et chorizo au Boxotel

Après la fermeture de La Petite Maison, Danny St Pierre avait dit qu'il n'ouvrirait plus jamais de restaurant. Mais l'occasion était trop belle. Les propriétaires du Boxotel, un petit hôtel-boutique situé à l'angle de la rue Ontario Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, devaient revoir leur offre alimentaire. Adieu, Café Nomade au rez-de-chaussée. Bonjour, belle salle lumineuse que l'on aperçoit en plongée depuis la réception.

Bien que le chef vedette soit présent en cuisine et en salle pour l'ouverture, le Capsa sera surtout la maison d'Hugo Potvin (Tapeo, Les Fillettes, etc.), chef de cuisine, et de sa compagne Vanessa Gomes (anciennement gérante à la Buvette chez Simone). Ils y seront sept jours sur sept, de 7 h à 16 h et parfois pour le 5 à 7. Le menu est un reflet des origines saguenéennes d'Hugo et des racines portugaises de Vanessa. Bref, cretons et chorizo, truite locale et palourdes se côtoieront.

La vedette de la carte est à n'en point douter la Francesinha (« petite Française » en portugais). Il s'agit d'un croque-monsieur farci de jambon, de steak minute, de saucisse fraîche et de chorizo. Celui-ci est recouvert de fromage fondu, surmonté d'un oeuf au plat et baigne dans une sauce « secrète », à mi-chemin entre le gravy et la sauce tomate. C'est d'une décadence sans nom.