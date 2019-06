Lucille's amène la mer à Laval

L'endroit, sous l'égide du chef exécutif Mark Gaffney, compte deux adresses à Montréal, le Lucille's Oyster Dive, qui régale depuis 11 ans dans NDG les amateurs de cuisine de bord de mer, et la Brasserie Lucille's, située à Westmount.

Sur place, on commande des classiques comme le lobster roll, le fish & chips ou la pieuvre grillée, et on se laisse inspirer par le bar à fruits de mer crus, qui propose évidemment des huîtres, à 1 $ en tout temps.

Plats à emporter et comptoir de service rapide complètent l'offre. Un arrêt obligé au cours de votre prochaine virée de magasinage !

http://laval.lucillesoyster.com/