Le H4C renaît à la mi-juin

Avec le sommelier, le maître d'hôtel et le sous-chef qui sont à ses côtés depuis un moment, l'auteur d'une cuisine très créative repart à neuf, dans un environnement réinventé.

La salle passe d'une cinquantaine de places à 36, pour favoriser calme et intimité. Côté cuisine, la formule sera la même, avec le « petit menu » à 5 assiettes et le plus expérientiel à 10 services.

Le brunch du H4C sera désormais l'occasion de prendre son temps en famille, en amoureux ou entre amis, avec une formule à prix fixe (45 $ par adulte, 25 $ par enfant en âge de manger !), où les plats à partager seront posés au centre de la table.

On découvre le H4C nouveau à partir du mercredi 19 juin.

http://leh4c.com/