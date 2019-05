Un Escondite dans le Vieux-Montréal

Le groupe derrière le populaire Escondite - qui compte aujourd'hui trois adresses, dont la plus récente à Laval - n'a jamais caché son ambition de poursuivre l'expansion de la chaîne qui se spécialise dans les tacos et les délices inspirés de la cuisine mexicaine.

Voici qu'une nouvelle étape est franchie, avec l'ouverture imminente d'une première franchise dans le Vieux-Montréal, angle Saint-Paul et Saint-Laurent, prévue d'ici le 1er juin.

« Nous espérons ouvrir plusieurs franchises, car nous croyons au potentiel de notre produit, du "fast casual" qui offre une bouffe, un service et un décor 5 étoiles, mais à un prix 3 étoiles », lance Benjamin Bitton, copropriétaire, évoquant le désir de « traverser la frontière » et d'ouvrir des succursales à Toronto, Ottawa et même en Floride.

C'est l'équipe derrière le Seasalt & Ceviche, un établissement du Vieux-Montréal, qui a été choisie pour cette première franchise, qui s'installe dans un local comptant 75 places en plus d'une grande terrasse pouvant accueillir 80 personnes.

Une deuxième franchise doit ouvrir au cours de l'été dans l'Ouest-de-l'Île.

12, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

https://www.facebook.com/esconditemontreal/