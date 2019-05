Soirée gastronomique au Monarque

Parallèlement à la finale régionale montréalaise qui se tiendra le 23 mai à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), le chef Hawksworth sera de passage au Monarque pour un événement spécial, aux côtés du chef Jérémie Bastien, juge pour la compétition depuis ses débuts et de deux autres chefs montréalais (également juges pour la compétition), Marc-André Royal (Le St-Urbain et La Bête à pain) et Derek Dammann (Maison publique).

Le tout prendra la forme d'une soirée gastronomique avec un menu cinq services. Prix : entre 160 $ et 185 $, incluant l'accord mets et vins.

https://lepointdevente.com/billets/monarque-hawksworth