Le meilleur poulet

Six restaurants grand public, six plats populaires, testés par des chefs associés à des amateurs de bouffe provenant d'horizons divers. Au menu de cette dernière semaine, le poulet rôti, un classique qui est littéralement entré dans les traditions culinaires québécoises. Sauf exception, les restos restent fidèles à la formule « poulet, petit pain, salade de chou ». Une bonne idée ? Voici le verdict de notre brigade gourmande.

« Rien à redire, j'ai bien aimé le goût. J'ai apprécié le côté tendre de la viande, surtout quand on sait qu'une poitrine peut être plus sèche. Le goût de la peau était aussi très bon. »

Présentation classique et sans flafla. Le format de la salade de chou est toutefois plus modeste qu'ailleurs.

69,3 %

12,45 $ (poitrine - comptoir à salades non compris)

Poulet servi avec sauce et frites. On remarque un petit pain tranché plus épais. Pour la salade de chou, on nous invite à aller nous servir au comptoir à salades, ce qui entraîne un léger supplément.

• Mélanie Laurin

Qualité et fraîcheur des ingrédients : 3,5 - Cuisson : 3,5 - Texture : 3,5 - Goût : 4 - Rapport qualité-prix : 4

« Le poulet de la première assiette qu'on nous a servie était très sec et donc très peu goûteux. J'avoue avoir été généreuse dans mes scores, du fait que c'est la meilleure chose que j'ai mangée ici et que la deuxième portion était beaucoup mieux. »

• Antoine Sicotte

Qualité et fraîcheur des ingrédients : 4 - Cuisson : 2,5 - Texture : 2,5 - Goût : 3,5 - Rapport qualité-prix : 4

« L'assiette a clairement traîné trop longtemps sous le réchaud. Quand tu sors un plat de la cuisine, tu dois le servir comme si le client était un critique culinaire. Ce qu'on a mangé ce soir est donc scandaleux venant d'une rôtisserie. »

• Pierre-Michel Brouard

Qualité et fraîcheur des ingrédients : 3,5 - Cuisson : 3 - Texture : 3 - Goût : 3,5 - Rapport qualité-prix : 4

« Le cuisinier a clairement trébuché en nous servant la première assiette, qui a certainement traîné sur le comptoir. Habituellement, quand je vais chez Scores, c'est meilleur que ça. »

3 Brasseurs