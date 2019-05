La meilleure salade César

Pierre-Marc Durivage

La Presse La Presse Six restaurants grand public, six plats populaires, testés par des chefs associés à des amateurs de bouffe provenant d'horizons divers. Au menu cette semaine, la salade César, servie comme plat principal ou comme accompagnement populaire quand on veut ajouter un peu de verdure dans l'assiette. Quel restaurant interprète le mieux ce classique californien ? Verdict de notre brigade gourmande.

3 Brasseurs 96 % 9,50 $ (plat principal) Raffinée avec ses grands copeaux de parmesan, la salade César des 3 Brasseurs est garnie de bacon, de croûtons et de vinaigrette maison. • Marie-Chantal Desjardins Qualité/fraîcheur des ingrédients 4,5 - Cuisson 5 - Texture 4,5 - Goût 4,5 - Rapport qualité/prix 5 Salade classique parfaite, avec une vinaigrette César comme je l'aime. Beaucoup de garniture, j'aurais peut-être pris des câpres, mais sinon elle est parfaite. • Benoit Hogue Qualité/fraîcheur des ingrédients 5 - Cuisson 5 - Texture 5 - Goût 5 - Rapport qualité/prix 5 J'ai été agréablement surpris, c'est un véritable coup de coeur. La laitue était croustillante, la vinaigrette est classique, bien faite, je sentais très bien le salé de l'anchois. Les flocons de parmesan, c'était une belle idée, le bacon la même chose. Très bien. • Jocelyn Sioui Qualité/fraîcheur des ingrédients 5 - Cuisson 5 - Texture 4,5 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 5 J'ai aimé la fraîcheur des aliments, de voir qu'il y avait du beau bacon tranché, on sent qu'il y avait du soin dans le choix des ingrédients. Le prix aussi est un gros plus, tu en as vraiment pour ton argent. Ça remplit les conditions d'une bonne César. Scores

Agrandir La salade César de Scores PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

80,7 % 5,25 $ (à l'achat d'un repas principal) Comme pour les nachos analysés il y a deux semaines, la salade César chez Scores est offerte à volonté au grand saladier. Pour notre test, c'est le journaliste qui a concocté la salade, en prenant soin de rester en terrain connu. • Mélanie Laurin Qualité/fraîcheur des ingrédients 4,5 - Cuisson 4 - Texture 4 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 4,5 Je l'ai trouvée bonne, elle me semblait fraîche, la vinaigrette était correcte, ce n'était pas la plus « wow », mais considérant que tu peux la préparer comme tu veux, j'ai trouvé ça intéressant. • Antoine Sicotte Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 3,5 - Texture 4 - Goût 3,5 - Rapport qualité/prix 5 Bel effort d'avoir offert du vrai bacon, mais il n'était pas tout à fait assez cuit, la vinaigrette était meilleure qu'en général dans des restos du même type, mais les croûtons étaient tristounets. C'est correct. • Pierre-Michel Brouard Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 3 - Texture 3,5 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 4,5 Moi qui n'aime pas trop la salade César, comme il n'y avait pas trop de vinaigrette, j'ai trouvé ça bon ! Mais c'était frais, et comme on peut mettre ce qu'on veut et qu'on peut en prendre autant qu'on veut, j'ai bien apprécié. La Cage

Agrandir La salade César de La Cage PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

80,7 % 13 $ (plat principal) Variation déconstruite de la salade César classique, elle est présentée en coeurs de laitue romaine entiers, accompagnés de bacon, croûtons, copeaux de parmesan, câpres frites et vinaigrette. • Philippe Massé Qualité/fraîcheur des ingrédients 4,5 - Cuisson 5 - Texture 4 - Goût 3 - Rapport qualité/prix 3,5 J'ai trouvé la présentation intéressante, le bacon fumé était bon, la laitue était fraîche, mais j'ai trouvé la vinaigrette vraiment trop sucrée. J'aurais aimé mieux quelque chose avec plus de citron, plus authentique, d'autant plus que le prix est relativement élevé. • Bob Le Chef Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 4,5 - Texture 4,5 - Goût 4,5 - Rapport qualité/prix 3,5 La présentation était très belle. Au début, j'étais ambivalent par rapport à la vinaigrette sucrée. Mais au bout du compte, j'ai bien aimé ; du bacon frais du jour, c'est tout le temps gagnant. C'est un peu cher. • Marie-Chantal Desjardins Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 4,5 - Texture 4 - Goût 3 - Rapport qualité/prix 4 Moi, je suis très salade César. J'aurais aimé que mes feuilles de laitue soient coupées, ça se mange mieux. La vinaigrette était en effet trop sucrée, par contre il y avait vraiment beaucoup de garnitures ; le bacon, les câpres frites, j'ai beaucoup aimé. Normandin

Agrandir La salade César du Normandin PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

77,3 % 10,75 $ (plat principal) Très classique dans sa présentation, elle est servie avec les ingrédients habituels, avec du fromage parmesan en poudre toutefois. • Annie-Ève St-Jean Qualité/fraîcheur des ingrédients 3,5 - Cuisson 3,5 - Texture 3 - Goût 3 - Rapport qualité/prix 3,5 C'est une salade générique, mais la laitue était tout de même croquante et verte, il n'y avait pas de tache de rouille. J'aurais apprécié un peu moins de vinaigrette, sinon j'ai aimé la touche de vrai bacon, mais les croûtons n'étaient pas extraordinaires. • Benoit Hogue Qualité/fraîcheur des ingrédients 4,5 - Cuisson 4,5 - Texture 4 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 5 Pas de problème avec la laitue, c'était frais, en sac, ça permet de conserver une qualité standard au produit. La sauce était correcte, le bacon aussi, mais il y aurait eu moyen d'aller chercher quelque chose de mieux du côté des croûtons et du fromage. • Philippe Massé Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 3,5 - Texture 4,5 - Goût 3,5 - Rapport qualité/prix 4 Une salade César que l'on aura mangée et oubliée rapidement. C'est de la laitue en sac, une vinaigrette générique, même chose pour les croûtons. Rien d'extraordinaire. Boston Pizza

Agrandir La salade César de Boston Pizza PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

76,7 % 10 $ (plat principal) Servie avec bacon véritable et parmesan fraîchement râpé, elle est généreusement nappée de vinaigrette. • Bernard Noël Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 4,5 - Texture 3 - Goût 3,5 - Rapport qualité/prix 3,5 Bacon bien croustillant, en bonne quantité. La laitue était un peu molle, il n'y avait pas énormément de croûtons non plus. Il y avait peut-être aussi un peu trop de vinaigrette. • Bob Le Chef Qualité/fraîcheur des ingrédients 4,5 - Cuisson 4 - Texture 3,5 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 4 Du vrai parmesan, du vrai bacon, c'est bien pour un restaurant de chaîne. Étonnamment, il manque un peu de croûtons. La vinaigrette ne manquait pas de saveur et moi, j'aime ça quand il y en a beaucoup • Nadia Guay Qualité/fraîcheur des ingrédients 4 - Cuisson 4,5 - Texture 2,5 - Goût 4 - Rapport qualité/prix 4 Elle est pas mal du tout, le bacon est super bon, même si la laitue est un peu molle. La vinaigrette est correcte. Somme toute, pour un restaurant de chaîne, c'est une bonne salade César. Saint-Hubert

Agrandir La salade César de Saint-Hubert PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE