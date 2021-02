Nous avons récemment publié un grand dossier dans lequel nos journalistes livraient leurs impressions après avoir testé huit livres de recettes parus récemment. À la même occasion, nous vous avons demandé de nous faire part de votre livre de recettes favori.

Voici un résumé de vos réponses.

Josée di Stasio est revenue le plus souvent dans les courriels reçus. Le livre À la soupe a été mentionné, mais de manière générale, vous aimez tous ses livres. « Si vous suivez les recettes, impossible de les manquer, on sent bien que les recettes ont été testées plusieurs fois. De plus, souvent Josée nous propose des alternatives à certains ingrédients afin de satisfaire tout le monde. Il y a aussi des trucs de cuisine qu’on peut appliquer pour d’autres recettes. Coup de cœur depuis plusieurs années, et j’en ai essayé des recettes… et des livres », a entre autres écrit Louise Normandeau.

Chez Lesley, de Lesley Chesterman, — l’un des huit livres testés dans notre reportage — a également été mentionné à maintes reprises. Dans vos réponses, on trouve aussi quelques fois Le secret est dans la sauce : 80 sauces à spaghetti des 4 coins du Québec, de Denis Payette, Olive + Gourmando le livre de recettes, de Dylan Solomon, ainsi que les vénérables Jehane Benoît, Julia Child et Daniel Pinard.

Merci de nous avoir écrit !

> (Re)lisez notre dossier