Dessert des Fêtes

À se rouler par terre

Noël est la plus belle période de l’année pour ceux qui raffolent du sucre. Pour s’y préparer, on vous présente chaque semaine un dessert facile à réaliser, et auquel il sera difficile de résister ! C’est le cas de ce pavlova roulé, proposé par l’auteure du livre La chimie des desserts et chroniqueuse gourmande Christina Blais.