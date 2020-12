Un petit paquet laissé sur le pas de la porte ou envoyé avec amour par la poste. À défaut de se rassembler cette année avec toute la parenté, on offre une petite douceur. De notre cuisine à la leur.

Valérie Simard

La Presse

Les adeptes des bars à salades Mandy’s (et les autres aussi !) sauront certainement apprécier ces biscuits aux pépites de chocolat fort populaires auprès des clients de la chaîne. Recette de la mère des sœurs Mandy et Rebecca Wolfe, améliorée avec le temps, elles en ont longtemps préservé le secret jusqu’à la publication plus tôt cette année du livre Les recettes de Mandy : salades gourmandes et autres délices.

« Je fais ces biscuits depuis que j’ai 10 ou 11 ans, se souvient Mandy Wolfe. Ça a commencé quand j’ai léché la cuillère pour la première fois en cuisinant des biscuits avec ma mère, j’étais en amour ! En grandissant, j’ai commencé à jouer avec la recette. Aujourd’hui, je les cuisine avec mes enfants et nous nous disputons toujours pour savoir qui lèchera la cuillère ! »

Biscuits aux pépites de chocolat de Mandy

Rendement : 12 gros biscuits

Conservation : plusieurs jours dans un contenant hermétique

Matériel requis

• Plaque de 45 x 33 cm (18 x 13 po), tapissée de papier parchemin

• Grosse cuillère à biscuits de 60 g (2 oz) (facultatif)

Ingrédients

• 110 g (1/2 tasse) de cassonade

• 50 g (1/4 de tasse) de sucre granulé

• 2 c. à thé de sel de Maldon

• 140 g (1/2 tasse + 2 c. à soupe) de beurre de culture non salé, en cubes (nous aimons la marque L’Ancêtre)

• 1 gros œuf, à température ambiante

• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• 2 c. à thé d’extrait de vanille

• 170 g (1 1/4 de tasse) de farine tout usage

• 180 g (1 tasse) de pépites de chocolat noir, froides (voir la note)

Avant de commencer la recette, laisser reposer l’œuf à température ambiante et mettre les pépites de chocolat au réfrigérateur.

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la cassonade, le sucre granulé et le sel.

3. Dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Laisser le beurre sur le feu en le remuant doucement et constamment au fouet jusqu’à ce qu’il devienne mousseux. Retirer du feu lorsque la mousse commence à s’affaisser et que le beurre commence à brunir et à dégager un arôme de noisette (le tout prendra environ 6 minutes). Verser dans le bol contenant la cassonade et le sucre en mélangeant au fouet. Laisser refroidir à température ambiante pendant 5 à 10 minutes.

4. Lorsque la préparation est tiède, incorporer l’œuf au fouet, puis le bicarbonate de soude et la vanille.

5. À l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en bois, incorporer la farine jusqu’à ce que tous les ingrédients soient parfaitement amalgamés. La pâte doit être épaisse, mais facile à prendre avec une cuillère. Si elle semble trop liquide, la laisser raffermir au réfrigérateur de 15 à 30 minutes.

6. Incorporer les pépites de chocolat à l’aide d’une spatule en prenant soin de bien les répartir.

7. Déposer des boules d’environ 60 g (2 oz) sur la plaque tapissée de papier parchemin en faisant trois rangées de quatre biscuits. (La pâte s’étalera pendant la cuisson.)

8. Cuire les biscuits au four 12 ou 13 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Le centre doit être très tendre, mais le pourtour doit être semi-ferme. Sortir la plaque du four et laisser refroidir les biscuits pendant quelques minutes avant de les déposer sur une grille. Laisser refroidir complètement.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Les recettes de Mandy : salades gourmandes et autres délices, d’Amanda Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson

Source : Les recettes de Mandy : salades gourmandes et autres délices, Amanda Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson, publié cette année aux Éditions La Presse.