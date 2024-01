Conservation du vin Attendre ou ne pas attendre ?

Les collectionneurs de vin partagent une même vertu : la patience. Or, avec les années qui passent et les bouteilles qui s’accumulent, plusieurs finissent par s’inquiéter d’avoir trop attendu et que le vin ne soit plus bon. Est-il possible que sa passion tourne au vinaigre ? Tout est une question de goût.