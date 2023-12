Les verres sont importants pour l’appréciation du vin. Mais il y a des limites : vous n’avez pas besoin de 30 verres différents ! On utilise de plus en plus un verre universel, approprié pour la dégustation de plusieurs styles de vin. Le plus important est la forme : recherchez la forme tulipe et privilégiez un verre le plus fin possible. Un tel verre sera parfait pour n’importe lequel des trois vins de cette semaine.

Festif : un vin canadien qui a du pep !

L’Ontario a la plus importante production viticole au pays, suivi par la Colombie-Britannique, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Malgré la petite taille de son industrie – 400 hectares de vignes et une vingtaine de domaines –, la Nouvelle-Écosse jouit d’une très bonne réputation. Dans ce climat frais, fortement influencé par l’océan, on produit de très bons vins blancs et certains des meilleurs effervescents au pays. Cette cuvée de Benjamin Bridge est tout indiquée pour s’y initier. Elle est élaborée selon la méthode traditionnelle, à partir des cépages l’acadie (un hybride développé en Ontario qui excelle en Nouvelle-Écosse) et chardonnay. Le nez est tout en fraîcheur, avec des notes de champs en fleur, de pomme verte, une pointe de crème et une impression saline. La bouche est droite, tendue, avec des bulles fines. Léger, très sec et pimpant, il est parfait pour des huîtres, des poissons ou du poulet frits.

Garde : de 4 à 5 ans

Benjamin Bridge NV Brut Nouvelle-Écosse, 31,25 $ (13593239), 11 %

Découverte : émouvant vin de terroir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Marcel Deiss Complantation Alsace 2022

Jean-Michel Deiss et son fils Mathieu, fervents de la biodynamie et de la biodiversité, élaborent à Bergheim des vins de terroir, profonds et émouvants. Alors que l’Alsace a longtemps mis de l’avant des vins de cépage, les Deiss préfèrent laisser la place au lieu en favorisant la culture de plusieurs cépages dans la même parcelle. La cuvée Complantation est issue de 13 cépages alsaciens, complantés et cofermentés. Elle s’ouvre sur un nez exubérant et complexe de pêche au sirop, de rose, d’orange, de miel et d’épices. Un fruit très mûr apporte de l’ampleur en bouche, une texture caressante et une légère sucrosité, tout de suite équilibrée par de jolis amers et des notes de zestes. Complètement sec en finale, il s’étire sur des notes épicées. Riche, et très harmonieux, il sera délicieux avec des currys, un poulet au gingembre, du poisson à la thaïe, des fromages crémeux.

Garde : de 4 à 6 ans

Domaine Marcel Deiss Complantation Alsace 2022, 25,90 $ (10516490), 13,5 %

Gâterie : du beaujolais pour la dinde

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Cambon Brouilly 2022

Il a fait chaud dans le Beaujolais en 2022 : ç’a été la vendange la plus précoce après celle de 2003. Mais dans les bons terroirs, cultivé avec grand soin, le gamay a donné naissance à de très bons vins. C’est de nouveau le cas du Brouilly de Cambon. Sa couleur pâle, teintée de rose, est chatoyante. Il s’ouvre sur un joli nez, très fin, aux accents de petits fruits rouges et de feuilles de framboisier, avec une pointe de fleurs et d’épices. Et quelle belle bouche ! Elle fait preuve d’éclat, de fraîcheur et de beaucoup de gourmandise, tout en ayant de la matière et du grain. De très beaux tanins, légers, très fins, s’étirent sur une longue finale à l’impression minérale. Plus charnu que le 2021, mais avec l’élégance et la finesse typiques du domaine. Parfait pour la dinde et les autres volailles, des betteraves ou des légumes racines rôtis.

Garde : de 4 à 5 ans

Château Cambon Brouilly 2022, 35,00 $ (13385931), 12,5 %