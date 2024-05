Voici trois vins qui s’inscrivent dans un esprit de vin de soif – parfaits pour accompagner la pizza ! Mais parlons prix. J’entends souvent des consommateurs se plaindre du prix des vins ici. Mais le vin d’Ariana Occhipinti, par exemple, se vend une quarantaine de dollars ailleurs au Canada, encore plus à New York ! Même en Italie, il coûte environ 24 $. Pareil pour le Montesecondo, qui se détaille environ 25 $ en Italie. On encourage des vignerons qui contribuent à la régénération des sols et à la préservation de l’environnement. Et qui du coup nous offrent des vins vivants, qui racontent un lieu. Pour voyager pas cher !

Abordable : sous le signe de l’authenticité

Domaine phare d’Autriche, et pionnier de la biodynamie, le domaine de Brigitte et Gerhard Pittnauer donne naissance à certains des meilleurs vins du pays. Et ils élaborent aussi de nombreux vins abordables, avec le même souci de transparence et d’authenticité, comme celui-ci. Issu d’un assemblage de zweigelt avec 30 % de blaufränkisch, il offre un nez un peu serré, aux arômes de fruit noir, avec des notes de terre noire, d’épices et de fleurs. La bouche est fraîche, tendue et gourmande. Très sec, léger, il révèle des tanins fins qui apportent de la mâche. Encensé par Eric Asimov dans le New York Times, il se vend 19 $ US à New York. Sur le site du domaine, il coûte 19,80 euros. Je vous laisse faire les conversions et vous réjouir du prix qu’on paie ici. Il sera parfait avec des pizzas aux tomates, du saucisson ou des légumes verts.

Garde : de 1 à 2 ans

Weingut Pittnauer Pitti Burgenland 2022, 19,50 $, (14444201), 12,5 %, bio

Classique : au pays des cyprès et des oliviers

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Montesecondo Rosso Toscana 2022

Silvio Messana cultive ses vignes en biodynamie dans les collines au sud-ouest de Florence. Il travaille avec beaucoup de douceur, d’observation et de réflexion, et élabore des vins vivants et singuliers. Le Rosso Toscana, une expression très épurée du sangiovese, nous transporte dans ce paysage de cyprès et d’oliviers. De couleur pâle, très fin au nez, il développe des arômes fondus de sous-bois, de griotte, de tabac, d’herbes. La bouche est savoureuse et complexe, portée par un fruit mûr, et plutôt nourrie considérant son faible taux d’alcool. Beaucoup de fraîcheur et de légers tanins complètent le tableau et donnent un vin avec de la tenue et une certaine profondeur, mais surtout très savoureux. Et bien sûr, en bon vin italien, il appelle la table. Tout indiqué pour des pizzas classiques à base de tomates, ou encore un osso buco, des pâtes saucisse et rapinis, des aubergines parmigiana.

Garde : de 3 à 5 ans

Montesecondo Rosso Toscana 2022, 24,90 $, (13897574), 11 %

Découverte : un vin singulier par une vigneronne d’exception

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Occhipinti SP68 Rosso Terre Siciliane 2022

Arianna Occhipinti est une vigneronne hors pair, qui travaille avec amour et acharnement pour nous offrir en bouteille son coin de pays, dans le sud-est de la Sicile. La cuvée SP68, à base de frappato et de nero d’avola, est certes un vin léger. Un coup d’œil aux commentaires sur le site de la SAQ laisse comprendre que ça ne plaît pas à tous. Et c’est normal ! Dieu merci, nous sommes tous différents. Mais je me porte ici à la défense de ce vin, léger oui, mais tonique et gouleyant, avec de la tenue et de la mâche et, surtout, authentique et transparent. Pâle, avec un nez fin tout plein de petits fruits rouges, de garrigues et d’anis, il charme avec une bouche tonique et pimpante. Gourmand et gouleyant, avec une pointe de tanins, il appelle un deuxième verre et la table. Garnissez vos pizzas de tomates, de câpres, d’olives et d’anchois !

Garde : de 2 à 3 ans

Occhipinti SP68 Rosso Terre Siciliane 2022, 34,00 $, (11811765), 11 %, bio

