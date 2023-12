Non, ce ne sont pas des vins pensés spécifiquement pour accompagner la dinde ! Mais les Cuvées militantes de Vins et Volailles sont arrivées au Québec juste à temps pour les Fêtes et pour faire jaser à table.

En juin dernier, la SAQ a refusé l’importation (privée) de « Putes féministes », une des Cuvées militantes que représente ici l’agence Le vin dans les voiles. En revanche, six autres vins ont réussi à frayer leur chemin jusqu’au Québec et se trouvent maintenant sur les cartes de nos restaurants. Elles peuvent aussi s’acheter en commande privée.

Les Cuvées militantes ont vu le jour à Paris grâce à Vins et Volailles, grossiste en vins « pur jus » (lire : naturels) et en volailles paysannes. Rappelons que le projet est né d’un certain ras-le-bol des femmes du milieu du vin par rapport au sexisme ambiant, sexisme souvent déguisé en gaillardise.

« Longtemps nous nous sommes contentées de remercier le milieu du vin de tolérer notre présence. Aujourd’hui nous sommes fatiguées de travailler dans un milieu encore trop masculin et sexiste (ils disent ‟grivois”), très blanc, très bourgeois, très hétéronormé… », peut-on lire sur le site de Vins et Volailles.

Chaque vin est issu d’une collaboration exclusive entre l’agence et des vignerons et vigneronnes qui n’ont pas peur de prendre position, comme 2Naturkinder (Allemagne), Domaine Goepp (France) et Mathieu Coste (France).

PHOTO FOURNIE PAR LE VIN DANS LES VOILES La cuvée On ne peut plus rien dire

Les six étiquettes qui circulent présentement au Québec portent pour la plupart des noms faisant référence à certains lieux communs récents : Toutes les mêmes, On ne peut plus rien dire, Amazones, Tu viens d’où, Male Tears et T’as pas encore rencontré le bon. Chaque œuvre originale a été dessinée par une personne qui a été touchée par la situation exposée.

Vins et Volailles verse 7 % des bénéfices de chaque cuvée à des associations œuvrant sur le terrain. De son côté, Le vin dans les voiles a choisi de faire en plus un don de 1 $ par bouteille à l’organisme local SOS Violence conjugale. Depuis la naissance des Cuvées militantes sur le marché français en 2021, plus de 18 000 euros (environ 26 000 $ CAN) auraient été récoltés.

Si, en France, les six vins se vendent entre 24 et 27 euros la bouteille (soit entre 35 $ et 40 $ CAN), il faut savoir que le coût est bien plus élevé ici, soit autour de 65 $ pour les particuliers. La commission que doit tout naturellement appliquer l’agence de représentation et, surtout, la marge importante que prend la SAQ (transport, taxes, etc.) sont responsables de cette forte majoration. Qui plus est, il faut acheter par caisse de six. Raison de plus pour partager et, surtout, pour lancer la discussion autour du sapin !