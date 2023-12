Nous ne le réalisons pas toujours, mais nous avons accès à une excellente offre de vin au Québec, beaucoup plus vaste et variée que dans de nombreux autres marchés. En Europe, surtout hors des grandes villes, il n’est pas commun de trouver des vins étrangers. Au Chili et en Argentine, ils sont rares et extrêmement chers. C’est encore pire dans plusieurs pays asiatiques. Ici, on peut choisir parmi les vins d’une trentaine de pays. Quand on se compare, on se console !

Découverte : singulier cépage grec

L’assyrtiko est un des cépages les plus singuliers et les plus qualitatifs de Grèce. Originaire de l’île volcanique de Santorin, il y donne des vins blancs puissants et salins. Ailleurs au pays, ses vins sont généralement un peu plus souples et fruités. Mais ici, issu de vignobles en altitude dans la région d’Amyndeo, dans le nord de la Grèce, il donne un vin qui rappelle celui des îles. De couleur pâle et peu fruité, il offre des arômes de zestes, d’écorce d’agrumes, de fumée, avec une impression saline. Très sec, il se déploie en bouche avec de la texture et de la mâche, portées par une acidité tonique et de légers tanins. Pas le plus complexe, mais très bien fait et une excellente introduction au cépage, il est tout indiqué pour les huîtres, les fruits de mer et les poissons simplement grillés ou en sauce.

Garde : de 3 à 4 ans

Kir-Yianni Assyrtiko Le Nord Florina 2022, 19,35 $ (13990592), 13,5 %

Classique : de père en fils et fille

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ M. & C. Lapierre Raisins Gaulois Vin de France 2022

M. & C., ce sont Mathieu et Camille, les enfants du célèbre Marcel. Qui ne voulait pas vraiment être célèbre, encore moins adulé comme gourou du vin nature. Il voulait simplement faire du bon vin, le plus naturellement possible. Ses enfants, qui ont repris le domaine à sa mort en 2010, continuent avec la même vision. Raisins Gaulois est leur version du gamay de soif : un vin d’amis qui se boit rafraîchi à grandes lampées. Un peu plus nuancé que les précédents millésimes, il s’ouvre sur un nez où de légères notes animales et végétales ajoutent de la complexité aux arômes affriolants de petits fruits rouges. La bouche est épurée, mais sans manquer de matière. Léger, très frais et gourmand, avec juste ce qu’il faut de tanins pour un peu de relief, il est à servir rafraîchi pour l’apéro, ou avec charcuteries, pizza, salade de légumes grillés.

Garde : à boire

M. & C. Lapierre Raisins Gaulois Vin de France 2022, 26,50 $ (11 459 976), 12,5 %*

* En cours de distribution en succursale

Festif : le meilleur d’Espagne

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2021

Domaine d’exception, propriété de la famille Raventos depuis 1497, Raventos i Blanc élabore sans conteste certains des meilleurs vins effervescents d’Espagne. Et, surtout, il le fait en travaillant avec le plus grand respect pour l’environnement, la biodiversité, la vitalité des sols. La cuvée rosée De Nit figure chaque année parmi mes préférées. D’une couleur très pâle, elle fait preuve de beaucoup de finesse. Un nez délicat et charmeur ouvre le bal avec des notes d’agrumes, de fraises des champs et une pointe de végétal noble. Très sec, le vin fait preuve de beaucoup d’éclat et de vitalité, avec des bulles très fines qui s’étirent sur une longue finale. Pour se faire plaisir ou à offrir, il est parfait pour démarrer les festivités, seul ou avec des bouchées aux crevettes, un tartare de poisson, des légumes en tempura.

Garde : de 5 à 7 ans

Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2021, 31,25 $ (12 097 954), 12 %, bio