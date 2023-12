Vous êtes invité à une soirée et aimeriez apporter une bouteille à partager ? Annoncez votre intention. Ça évitera à votre hôte de penser qu’il s’agit d’un cadeau et de la ranger au cellier, où vous ne la verrez plus jamais. Si c’est un cadeau, dites-le en arrivant, en précisant que le vin se gardera encore tant d’années, ou qu’il est tout indiqué pour une occasion à venir. Voici trois bouteilles délicieuses, à boire maintenant, à garder ou à offrir !

Abordable : un secret de moins en moins bien gardé !

Plus de 400 caisses sont arrivées début novembre ; il en reste dans environ 80 succursales. Ce n’est plus un secret : les vins effervescents de la famille Sumarocca sont d’un très bon rapport qualité-prix et d’une constance remarquable. Bien qu’il soit un peu plus difficile à trouver, je tenais quand même à souligner ce savoureux rosé. Issu de pinot noir, il affiche une couleur rose pâle et un nez charmeur de pomme russet, de foin, de fraise et de rhubarbe. En bouche, un fruit mûr, juteux et croquant est porté par des bulles très fines et beaucoup de fraîcheur. Léger et très sec, il fait preuve de tenue et est tout simplement délicieux et réjouissant. Parfait pour l’apéro, ou avec un tartare de saumon, des accras de morue, des tacos de poisson, du jamón.

Garde : de 4 à 5 ans

Sumarroca Reserva Brut Rosé Cava 2021, 21,30 $ (15108487), 12 %, bio

Découverte : muscadet de garde

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Ollivier Père et Fils Clisson Muscadet-Sèvre et Maine 2016

Bien sûr, vous connaissez le muscadet. Mais une bouteille avec plus de 6 ans d’âge ? La vague des muscadets industriels de la fin du siècle dernier a laissé l’impression que la région ne produit que des vins simples. Pourtant, elle compte de nombreux terroirs d’exception où le cépage melon s’épanouit à merveille et donne des vins empreints de minéralité, aptes à la garde. Celui-ci se démarque par son nez, très singulier. Des arômes de coquillages, de mie de pain, d’amande grillée se mêlent à des notes plus évoluées de fruits confits et de miel. La bouche est riche, ample, fruitée, mais le vin reste léger, fringant et salin, avec une longue finale sur des notes de zestes et une impression minérale. Encore meilleur, plus fondu, après quelques heures d’ouverture, il accompagnera huîtres fraîches ou gratinées, gratin de fruits de mer, poissons en sauce.

Garde : de 5 à 6 ans

Ollivier Père et Fils Clisson Muscadet-Sèvre et Maine 2016, 22,00 $ (12259992), 12 %

Classique : envoûtant et suave

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Josetta Saffirio Langhe Nebbiolo 2021

Nouveau millésime, même enchantement : quel beau vin ! Une des grandes qualités du nebbiolo, comme du pinot noir, est son parfum complexe et envoûtant. Et quel nez ici ! Parfumé, fin, riche, nuancé et complexe, il offre des notes de cerise séchée, de confiture de fraise, de rose, de tabac, de thé noir, de cuir. La bouche est suave, avec un fruit hyper mûr, portée par une très grande fraîcheur. Puis des tanins imposants, mais d’une grande finesse, s’imposent et resserrent la longue finale. Issu d’une culture en bio, et élevé 12 mois en foudres, c’est un vin puissant, mais tout en finesse, et d’une grande complexité. Déjà délicieux, il pourra aussi évoluer quelques années en cave. Passez-le en carafe une heure ou deux avant de le servir avec un osso buco, un bifteck fiorentina, un risotto aux champignons sauvages.

Garde : de 6 à 8 ans

Josetta Saffirio Langhe Nebbiolo 2021, 31,75 $ (13478281), 14 %