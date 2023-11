Les vins de la semaine

Ce n’est malheureusement pas parce qu’un vin est bio qu’il est bon. Une appellation n’est pas non plus un gage de qualité, ni le cépage, ni le millésime, et encore moins le taux d’alcool ou la couleur ! Votre seul gage de qualité fiable est le vigneron. Renseignez-vous sur les méthodes de travail des producteurs et recherchez ceux qui cultivent la vigne avec un énorme respect pour l’environnement et élaborent le vin sans artifices.