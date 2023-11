Avec les Fêtes qui approchent, les vins effervescents arrivent sur les tablettes de la SAQ. Aujourd’hui, un cava rosé tout en fruit pour les rassemblements de fin d’année, et un Corpinnat – marque d’un regroupement de certains des meilleurs producteurs qui ont délaissé l’appellation cava – pour offrir ou se faire plaisir. Et un délicieux vin rouge « glouglou » d’Afrique du Sud pour toutes les occasions !

Découverte : un singulier rosé effervescent

L’Espagne est le quatrième producteur mondial de vins mousseux en importance, avec l’Italie en première place, suivie de la France et de l’Allemagne. Le cava, le plus connu de ses vins effervescents, peut être produit dans plusieurs régions, mais se concentre en Catalogne. Ses bulles sont toujours issues de la méthode traditionnelle et il est surtout produit avec les cépages locaux xarel-lo, macabeo et parellada. Juvé y Camps nous offre ici sa version unique et singulière du rosé. Issu à 100 % de pinot noir cultivé en bio, il offre un nez charmeur et intense, à l’image de sa couleur. Une explosion de petits fruits rouges, framboise, fraise, cerise, se mêle à des notes d’orange et de fleurs. Très sec, il fait preuve de tenue et de fraîcheur. De légers tanins en finale apportent du relief. Un vin de caractère qui appelle la table : steak tartare, pizza tomate et olives, pâtes carbonara.

Juvé y Camps Brut Rosé Cava, 24,50 $ (12276848), 12 %

Garde : de 3 à 4 ans

Abordable : sympathique vin nature

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Badenhorst Family Wines Papegaai Red Swartland 2022

Adi Badenhorst cultive 180 hectares de vignes dans la région de Swartland, au nord-est du Cap, en Afrique du Sud. Il fait partie de ceux qui y ont revitalisé le vignoble, aujourd’hui reconnu pour ses vieilles vignes en gobelet non irriguées et ses vignerons consciencieux. La cuvée Papegaai représente pour Adi un retour aux sources, la volonté d’élaborer un vin fruité et facile à boire. Elle est élaborée de façon très naturelle avec plusieurs cépages, rouges et blancs, cultivés sur la propriété, récoltés et fermentés ensemble en cuve béton. Le résultat est un vin super sympathique, fruité, frais et gourmand, tout à fait dans l’esprit d’un vin nature, avec beaucoup d’éclat. Léger, très sec, avec juste un brin de tanins qui apportent du relief, il est à servir frais. Apéro, charcuteries, saucisses grillées, pizza aux légumes grillés.

Badenhorst Family Wines Papegaai Red Swartland 2022, 20,90 $ (15015580), 13,5 %

Garde : à boire

Garde : discret et élégant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Recaredo Terrers Brut Nature 2019 Corpinnat

La maison Recaredo, une des plus réputées de Catalogne, est aussi une pionnière de la viticulture en biodynamie dans la région. Son approche est claire : élaborer des vins de méthode traditionnelle uniquement, à base de cépages locaux, que des bruts nature (aucun sucre ajouté), avec de longs vieillissements. Les vins font toujours preuve de profondeur et de complexité, mais avec beaucoup de retenue et d’élégance. Autant le cava de Juvé y Camps est exubérant, autant celui-ci est discret. Des arômes de pomme russet, de paille, d’amande se développent doucement, ainsi qu’une pointe de pain grillé (élevage de 38 mois sur lies). Une matière fruitée très mûre sous-tend le tout et la bouche, tonique, fait preuve de beaucoup d’éclat et de vitalité. Des amers nobles et une forte impression minérale se développent en finale et l’allongent, laissant présager un excellent potentiel de garde.

Recaredo Terrers Brut Nature 2019 Corpinnat, 42,75 $ (13319715), 12 %, bio

Garde : de 8 à 10 ans