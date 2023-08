Les températures caniculaires m’ont récemment poussé à privilégier des vins blancs frais et légers, ainsi que des rosés. En voici un de plus, à prix très doux. Mais les rouges peuvent aussi faire preuve de fraîcheur ; lorsqu’ils sont issus d’une viticulture et de vinifications soignées, ils se distinguent par leur éclat et leur vitalité, voire leur gourmandise.

Abordable

Charmeur et frais

Ce Parés Baltà Blanc de Pacs Penedès 2022 est élaboré avec une majorité de parellada, une bonne part de macabeu et un peu de xarel-lo, trois cépages traditionnels du Penedès et les plus utilisés pour l’élaboration de cava. Le xarel-lo a aussi fait ses preuves en monocépage : il est à l’origine de plusieurs des meilleurs vins blancs tranquilles de la région. Le parellada est beaucoup plus rarement vinifié seul, alors qu’il peut être très charmeur. Ici, il apporte une belle matière fruitée au vin, avec de délicates notes de poire, de pomme et d’agrumes, qui s’entremêlent à une impression minérale et saline. En bouche, le vin fait preuve de tenue et de texture, tout en étant léger et hyper frais. De légers amers étirent la finale et appellent un deuxième verre. Apéro parfait pour une journée chaude, ou avec un plateau de fruits de mer, de poissons ou de légumes frits, ou encore des sardines grillées.

Parés Baltà Blanc de Pacs Penedès 2022, 17,30 $ (14195275), 11,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Coupe Roses Les Plots Minervois 2021

Classique

Sombre mais accueillant

Une valeur sûre sur notre marché depuis longtemps, le Château Coupe Roses représente bien l’évolution des vins du Languedoc. Dans la famille depuis le XVIIe siècle, le domaine est certifié bio et cultivé en biodynamie. Chaque nouvelle génération apporte du sien, tout en préservant le meilleur des traditions. Cette constante remise en question permet à chaque millésime de gagner en qualité et en précision. Issu d’un assemblage de syrah, de grenache et de mourvèdre, Les Plots 2021 se présente sous une couleur violacée profonde, avec un nez sombre et serré où se mêlent des arômes de mûres, de ronces, d’anis et de garrigue, avec une pointe viandée. La bouche est corsée, mais sans angles ni dureté, et la fraîcheur est au rendez-vous. Des tanins modérés mais fermes appellent la table : côtelettes d’agneau, confit de canard, hamburger avec tapenade.

Château Coupe Roses Les Plots Minervois 2021, 21,70 $ (914275), 13,5 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Yohan Lardy Moulin-à-Vent Les Michelons 2021

Garde

Structure et vitalité

Après quelques expériences à l’étranger, Yohan Lardy s’installe dans sa région natale en 2012, avec deux hectares de vignes à Moulin-à-Vent. Il en cultive aujourd’hui sept, en bio, et élabore de vrais vins de terroir. Des vins droits, qui font preuve d’éclat et de vitalité. Les Michelons sont un terroir en altitude, sur granite rose, avec des vignes de 50 à plus de 100 ans. Le nez s’ouvre sur des arômes de petits fruits rouges croquants, accompagnés de fleurs, d’épices et de sous-bois. La bouche, très fraîche, fait aussi preuve de matière. Il ne s’agit pas ici d’un beaujolais au simple charme fruité, mais d’un cru qui fait preuve de structure – le Moulin-à-Vent est d’ailleurs réputé pour ses vins plus puissants et complexes. Large et ferme, le vin reste cependant gouleyant et tout indiqué pour la table : steak tartare, poulet rôti aux champignons, coq au vin.

Yohan Lardy Moulin-à-Vent Les Michelons 2021, 27,95 $ (14184453), 13 %

Garde : de 8 à 10 ans