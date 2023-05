Les capsules à vis sont devenues chose commune. On les associe encore, à tort, à des vins de consommation courante. C’est en effet le cas la plupart du temps, mais des vins avec une capsule à vis peuvent aussi être mis en cave et bien vieillir. Les trois vins suggérés cette semaine en ont tous une et ils sont délicieux maintenant, mais vous pouvez aussi sans crainte les garder quelques années.

Abordable : pimpant Soave

Corte Moschina se trouve dans le village de Ronca, entre Vérone et Vicence, en Vénétie. Les vignes de garganega sont cultivées dans les collines autour du village, dans des terroirs d’origine volcanique, au pied des monts Lessini et des Préalpes. Vinifiée entièrement en cuve inox, la cuvée Roncathe 2022 offre un nez fin, retenu, avec des notes de poire, d’amande, une pointe de fleurs blanches et de crème. La bouche est ronde, avec une jolie texture crémeuse, mais aussi beaucoup de fraîcheur. Son caractère pimpant est rehaussé par de délicats amers qui apportent juste ce qu’il faut de relief. Simple, mais savoureux et très bien fait et, surtout, une expression juste de soave. Tout indiqué pour un risotto aux légumes verts ou aux fruits de mer, ou bien des pasta primavera.

Corte Moschina Roncathe Soave 2022, 18,55 $ (14954155), 12,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Classique : ça réveille les papilles !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domäne Wachau Riesling Terrassen Federspiel Wachau 2021

La région de la Wachau est l’une des plus distinctives d’Autriche, avec des vignobles étroits et abrupts, accrochés aux pentes qui plongent dans le Danube. De vieux murs de pierre sont entretenus depuis des siècles pour éviter l’érosion. La gamme Terrassen assemble du raisin provenant de différents vignobles. Et la mention federspiel, propre à la Wachau, désigne un niveau de maturité — un peu comme les kabinett et spätlese allemands. Le vin est aussi fin, très sec, mais complètement différent : ici, c’est l’acidité qui domine ! Un fruit mûr aux accents de poire, de mirabelle et d’agrumes sous-tend le tout, avec une impression minérale et des notes épicées, mais la tension définit la bouche. Ça réveille les papilles ! Simple, très bien fait et une belle expression de la région, il saura tenir tête à un ceviche, et fera honneur à des poissons grillés ou frits.

Domäne Wachau Riesling Terrassen Federspiel 2021, 20,80 $ (13477625), 12 %

Garde : de 3 à 5 ans

Découverte : un domaine d’exception

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Cirelli La Collina Montepulciano d’Abruzzo 2021

Un Montepulciano d’Abruzzo, ce n’est rien de nouveau, me direz-vous. Mais des domaines comme celui de Francesco Cirelli, il y en a peu. Sur 22 hectares, il a créé un véritable havre de biodiversité et de polyculture, à 8 km de la mer, où, en plus de la vigne, il cultive de vieux oliviers, des amandiers, des figuiers, des légumineuses et du grain. Son Montepulciano d’Abruzzo 2021 est tout simplement délicieux. Le nez est aromatique, rehaussé par une pointe d’acidité volatile qui donne de l’éclat à une ribambelle de fruits mûrs. Des notes d’épices, d’anis, d’herbes ajoutent de l’intérêt. La bouche est riche et fruitée, mais leste et gouleyante, avec beaucoup de vitalité. De légers tanins, avec de la poigne, apportent de la mâche. Servi légèrement rafraîchi, il sera parfait pour des grillades, des saucisses épicées, un couscous aux merguez. Note : si le vin n’est plus vendu en ligne ce 27 mai, il sera distribué en succursale à partir du 29 mai.

Cirelli La Collina Montepulciano d’Abruzzo 2021, 22,60 $ (15127784), 12,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans