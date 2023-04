La semaine dernière, je vous parlais de vins avec un faible taux d’alcool qui font aussi preuve de matière et de profondeur. Cette semaine, ce sont des vins plus puissants, mais qui, grâce à une viticulture soignée, font preuve de beaucoup de fraîcheur et de vitalité. Cela donne des vins harmonieux et digestes, qui seront particulièrement polyvalents à votre table pour Pâques… et d’autres occasions à venir !

Gâterie

Délicieux crémant

Geneviève Barmès et ses enfants Sophie et Maxime sont établis à Wettolsheim, au sud-est de Colmar, en Alsace. Ils y cultivent leurs vignes en biodynamie depuis 1998, dans le souci de produire des vins au plus près du terroir. Leur crémant est de nouveau délicieux en 2019. Issu de pinot gris, pinot blanc et pinot auxerrois cueillis très mûrs, il offre un nez riche et fin à la fois. Des arômes de poire bien mûre, de fleurs blanches et d’amande s’offrent au nez, avec une pointe de miel et de fumée. Une matière riche se déploie en bouche, mais le vin reste très sec, très frais et tonique. Le fruit mûr se mêle à une impression minérale, avec cette note fumée, comme de pierre à fusil en trame de fond. À essayer avec une quiche, du saumon fumé, des gougères, voire tout un brunch.

Domaine Barmès Buecher Brut Nature Crémant d’Alsace 2019, 28,60 $ (10985851), 12,5 %, bio

Garde : de 4 à 8 ans

Aubaine

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Quinta da Rosa La Rosa Douro 2020

Puissant, mais digeste

Le réchauffement provoqué par les changements climatiques a de nombreuses répercussions sur les vignobles. Mais la température n’est pas le seul facteur à considérer. Certains, comme la nature des sols, l’altitude et les méthodes culturales, sont cruciaux afin de contrer la chaleur excessive. Je pense par exemple à des vins du Priorat, de Faugères ou du Douro, qui peuvent être puissants tout en restant très frais et digestes. En voici un parfait exemple. Ce Quinta da Rosa La Rosa Douro 2020 se présente sous une couleur sombre et offre un nez aromatique, complexe, aux notes de mûre et de bleuet, de terre noire, avec des pointes animale et minérale. La bouche offre un fruit très mûr, avec une texture riche et soyeuse, mais portée par une grande fraîcheur et une délicate impression minérale. Des tanins modérés, très fins, s’égrènent sur une longue finale. Tout indiqué pour accompagner un gigot d’agneau.

Quinta da Rosa La Rosa Douro 2020, 21,90 $ (928473), 14 %

Garde : 4 ou 5 ans

Découverte

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Envinate Albahra Vin d’Espagne 2021

Une nouvelle facette tout en finesse

La cuvée Albahra est issue de garnacha tintorera, cultivé dans la région d’Alicante. Ce cépage n’est pas du grenache, mais de l’alicante bouschet. Né d’un croisement entre grenache et petit bouschet en 1855, il a longtemps servi à faire des vins de volume, grâce à ses rendements élevés, ou à apporter de la couleur aux assemblages grâce à sa chair rouge (c’est un cépage teinturier). Ici, on en découvre une tout autre facette. Le vin est en effet d’une couleur violacée assez soutenue. Le nez est fin, retenu, avec des notes de garrigue, de fruits rouges et de violette, non sans rappeler un pinot noir ou un grenache en finesse. Très sec et gourmand, frais et pimpant, mais avec des tanins fermes et des amers nobles qui donnent envie de passer à table. À servir légèrement rafraîchi, avec un jambon braisé, un poulet rôti ou une pizza aux légumes verts.

Envinate Albahra Vin d’Espagne 2021, 23,75 $ (13566732), 13 %

Garde : 3 ou 4 ans