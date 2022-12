Le temps des Fêtes est certainement la période idéale pour partager ses plus belles trouvailles brassicoles, cidricoles ou viticoles. Avec l’offre inégalée d’excellents produits québécois, on a certainement l’embarras du choix. On a demandé un coup de pouce de détaillants spécialisés, qui nous livrent ici quelques suggestions pas piquées des vers.

Propositions de Nicolas Ratthé

Au Vent du Nord, Sherbrooke

PHOTO FOURNIE PAR AU VENT DU NORD Cantons de l’Ouest, de la microbrasserie Dunham

Cantons de l’Ouest

Dunham

West Coast IPA

6,5 % alc/vol

473 ml

Cette bière brassée par Dunham souligne les 20 ans des boutiques Au Vent du Nord. « J’ai dit à Eloi [Deit, maître-brasseur chez Dunham] que je m’ennuyais des bières comme dans le temps, raconte Nicolas Ratthé. La Cantons de l’Ouest nous ramène 10 ans en arrière, avec sa couleur rubis, ses houblons plus résineux, plus sur les agrumes. Je voulais quelque chose qui me rend nostalgique, une bière que lorsque tu prends une gorgée, t’as l’impression que tu es en vie. Ça te fait réaliser qu’on a étiré le style NEIPA, là, on vient recadrer tout ça. » Nicolas Ratthé s’avoue chanceux d’avoir convaincu Dunham de faire une bière pour eux, mais la microbrasserie semble y avoir trouvé son compte, car elle la distribue un peu partout et prévoit en brasser de nouveau en janvier.

PHOTO FOURNIE PAR AU VENT DU NORD 20 d’orge du Nord, de la microbrasserie Siboire

20 d’orge du Nord

Siboire

Vin d’orge

9,9 % alc/vol

750 ml

Un autre produit concocté pour célébrer les 20 ans du Vent du Nord, qui a une nouvelle fois reçu cette année le titre d’Ambassadeur de l’Association des microbrasseries du Québec, le prix le plus prestigieux pour un détaillant de bières au Québec. Brassé chez Siboire, à Sherbrooke, le moût du 20 d’orge du Nord a bouilli 16 heures avant d’être affiné en fûts de porto et de whiskey canadien qui ont aussi contenu du vin rouge. « La texture est moelleuse, c’est vraiment le genre de drink que tu sors dans une bonne conversation, suggère Nicolas Ratthé. On va chercher l’acidité du porto qui vient couper sur le sucre, alors que le whiskey donne une touche vanillée. En fait, tu vas trouver ce que tes papilles veulent aller chercher dans ce produit. C’est très complexe, mais aussi très accessible. »

Propositions de Martin Mercier

Titte Frette, Brossard

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES TROIS MOUSQUETAIRES Réserve de Noël, des Trois Mousquetaires

Réserve de Noël

Les Trois Mousquetaires

Lager rousse épicée

10,5 % alc/vol

750 ml

Lager « rouge » brassée annuellement depuis près de 10 ans par la microbrasserie de Brossard, elle est devenue un classique du temps des Fêtes. Brassée avec un mélange d’épices dont Les Trois Mousquetaires ont le secret, elle offre des notes de pain d’épices, de fruits confits, de conifère, de vanille et de chêne. « C’est vraiment une référence sur le marché, je suis d’ailleurs allé la chercher moi-même, nous apprend Martin Mercier. Avec son format et ses 10,5 % d’alcool, c’est le genre de bouteille qui se met bien sur la table après un repas. Personnellement, c’est une bière que je vais toujours avoir dans le temps des Fêtes. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DIEU DU CIEL ! Grande Noirceur, de Dieu du Ciel !

Grande noirceur

Dieu du Ciel !

Stout impériale

9 % alc/vol

341 ml

Un grand classique de la microbrasserie de l’avenue Laurier, à Montréal. Robuste et puissante avec ses arômes de café, de mélasse, de fruits foncés et de grains torréfiés, son amertume soutenue est équilibrée par un côté malté et caramélisé, de même que par la présence discrète d’alcool. « C’est encore une fois une référence sur le marché, affirme Martin Mercier. D’ailleurs, dans le même esprit, Dieu du Ciel ! va bientôt proposer sa Collection d’hiver, toujours constituée de quatre produits vieillis en barriques. On reste bien sûr dans le foncé, c’est plus fort en alcool, ça aussi, ça fait partie de mon temps des Fêtes. »

Propositions de Xavier Roy

Le Fridge – bières et cafés, Lévis

PHOTO FOURNIE PAR LE FRIDGE Robine Oude, assemblage collaboratif de Robin bières naturelles et Avant-Garde

Robine Oude

Assemblage collaboratif

Robin bière naturelle/Avant-garde

5 % alc /vol

500 ml

Assemblage complexe composé de Grisette d’épeautre, de Jet Set, de Saison houblonnée, de Doux bisous et de Barrik 1, tous affinés en barrique de 4 à 24 mois. « Les brasseurs ont pris quelques-unes de leurs bières et les ont envoyées en barrique jusqu’à deux ans avant de faire l’assemblage, explique Xavier Roy. Il s’agit d’un assemblage complexe et balancé, à la confluence de leurs maisons respectives. Avec son caractère floral et ses notes épicées, c’est vraiment un beau produit d’apéro. Pour l’amateur de bières de microbrasserie, c’est impressionnant, c’est sûr. »

PHOTO FOURNIE PAR LE FRIDGE Ose, vin orange du Vignoble de Pomone

Ose

Vin orange

Vignoble de Pomone

12,2 % alc/vol

750 ml

Vin de macération pelliculaire issu des cépages chardonnay, prairie star, riesling, frontenac gris et frontenac noir. Le nez peut rappeler celui d’une bière blanche avec des arômes de céréales, de paille et de levain. La bouche propose de plus des notes de pêche blanche, une pointe citronnée et une belle amertume très désaltérante en finale. « C’est un produit qui peut être déroutant pour bien des gens, avec des tannins qui rappellent le vin rouge, mais avec la fraîcheur du blanc, soutient Xavier Roy. Élevé essentiellement en cuve d’inox, il n’est pas du tout sauvage, son profil est plus classique, sur le fruit ; sa pointe d’amertume rappelle l’orange confite et les noisettes. »