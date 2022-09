Vins de la semaine

À chaque température son tempérament

La température à laquelle on sert le vin a une grande influence sur sa dégustation. Ses arômes, sa structure (acidité, alcool, tanins, entre autres) et même sa texture sont perçus différemment à différentes températures. Il est toujours intéressant de servir un vin un peu trop froid d’abord, puis de constater comment nos perceptions changent au fur et à mesure qu’il se réchauffe.