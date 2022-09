(Beaune) Les vins de Bourgogne visent la neutralité carbone d’ici à 2035, soit bien avant l’objectif national de 2050, a indiqué mercredi l’interprofession.

Agence France-Presse

« Nous visons la neutralité carbone à l’horizon 2035 », a annoncé Laurent Delaunay, président délégué du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

« Nous pouvons être plus rapides » que l’objectif national — la neutralité carbone en France en 2050 — a précisé le président lors de la conférence de presse de rentrée du BIVB.

« Tout un travail préparatoire a été effectué par l’Adelphe », société à but non lucratif qui a pour but d’aider les entreprises à réduire l’impact de leurs emballages sur l’environnement, « et cela nous montre qu’on devrait pouvoir le faire » à cette date-là, a-t-il ajouté.

L’objectif précis est de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre de la viticulture en Bourgogne d’ici à 2035, ce qui permettrait d’atteindre le « socle incompressible d’émissions en dessous duquel l’activité viticole est impossible », a précisé à l’AFP Jean-Philippe Gervais, directeur technique au BIVB.

Ce seuil d’environ 40 % peut ensuite « être compensé par la plantation de haies, de couverts végétaux, de forêts… », a-t-il expliqué.

Dès le mois d’octobre, six ateliers — sur les emballages, les transports, l’énergie… — réuniront les intervenants de la profession afin d’établir, d’ici à juillet prochain, un « plan d’action », a indiqué M. Delaunay.

Le poste principal auquel s’attaquer sera celui des emballages, qui représentent 34 % des 380 000 tonnes d’émissions de CO 2 de la Bourgogne viticole, devant le fret (13 %), selon des chiffres du BIVB.

« Un des axes principaux est le poids des bouteilles », a expliqué M. Delaunay, négociant bourguignon qui possède également une marque languedocienne, Les Jamelles, qui a réduit « en dix ans de 200 g, sur un total de 700, le poids de ses bouteilles ». « Et nous n’avons eu aucun commentaire négatif », a-t-il assuré.

« Il s’agit de faire du luxe de façon sobre », a estimé M. Delaunay.