Trop de gens croient encore que tous les rieslings allemands sont sucrés. C’est faux ! J’aurais aussi pu mettre ce vin dans la catégorie « classique », car il a tout d’un riesling allemand.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Élaboré par une maison familiale établie depuis plus de 400 ans, et l’une des premières à travailler en biodynamie au pays, ce Dr Bürklin-Wolf Riesling Trocken Pfalz 2020 a un nez d’un charme fou, très aromatique, fruité et floral, avec des notes de pêche, de lime, de fleurs blanches. Sec (trocken), porté par une acidité vive, mais enrobée par un fruit mûr et juteux, il offre une bouche pimpante, pleine de vitalité. De légers amers aux accents de zestes se pointent sur une longue finale qui appelle un deuxième verre. D’une immense buvabilité, il est néanmoins aussi un bon candidat pour la cave. Et pour la table ! Ravioli de courge à la sauge, pétoncles poêlés au romarin, sushi.

Dr Bürklin-Wolf Riesling Trocken Pfalz 2020, 24,15 $ (12299821), 12 %, bio

Garde : de 6 à 8 ans