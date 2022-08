Beaucoup de vin rouge a coulé dans ces lignes récemment. Alors cette semaine, nous y allons avec trois vins blancs. Les deux premiers sont légers, frais et rassembleurs, typiques de leur région et faciles d’approche. Le dernier est aussi léger, sûrement moins rassembleur en raison de son taux de sucre, mais néanmoins un grand vin de terroir avec un potentiel de garde important.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Une superbe Vision

Markus Huber est un jeune vigneron très dynamique qui s’est vite hissé parmi les meilleurs d’Autriche. Sa cuvée Vision représente toujours un très bon rapport qualité-prix et elle est une parfaite introduction au cépage grüner veltliner, le plus cultivé du pays. Le nez offre un mélange typique de fruits très mûrs (poire, pêche), d’épices et de végétal. Des notes de poivre blanc et un léger reste de gaz lui confèrent un caractère piquant, pimpant. Rond et juteux en bouche, le vin est équilibré par une acidité très fraîche, des notes d’agrumes et une impression minérale, caillouteuse qui s’étire sur la finale. Et il se garde très bien jusqu’au lendemain une fois ouvert. À essayer avec des Wiener Schnitzel, un poisson grillé avec salsa aux pêches ou sauce aux herbes, ou un risotto aux légumes verts.

Huber Vision Grüner Veltliner Niederösterreich 2021, 18,15 $ (14514310), 12 %, bio

Garde : de 1 à 3 ans

Fraîcheur et salinité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2021

La région des Rias Baixas est en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne. Elle s’étale le long de la côte Atlantique, et des vallées des rivières qui s’y jettent, à partir de la frontière avec le Portugal. L’océan et ces cours d’eau sont d’une influence majeure sur les vins. Ils les imprègnent de deux de leurs caractéristiques principales : fraîcheur et salinité. Ce vin, issu de la sous-région de Val do Salnés, la plus influencée par l’Atlantique, offre un nez charmeur et fruité, avec des notes de pêche juteuse, de yogourt, d’amande et de fleurs de pommiers. La bouche, par contre, est tendue et tonique, très agrumes, avec une délicate salinité qui ajoute à sa fraîcheur. Très rassembleur, il accompagnera poissons et fruits de mer simplement grillés ou frits, une tortilla de patatas, des sushis.

Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2021, 20,20 $ (14355152), 12,5 %

Garde : de 1 à 2 ans

Pour son potentiel de garde

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Markus Molitor Alte Reben Riesling Mosel 2016

Il y en a peu. Mais les rieslings allemands demi-secs restent incompris. Donc on en achète peu. Pourtant, lorsqu’ils sont bien faits, je les considère parmi les plus grands vins blancs qui soient. Et ce sont les meilleurs très vieux vins blancs que j’ai pu goûter ; leur potentiel de garde est redoutable. Celui-ci, issu de vieilles vignes (alte Reben) cultivées sur les coteaux abrupts de la Moselle, est très aromatique : lime, pomme verte, fleurs blanches, cire d’abeille et une nette impression minérale. Demi-sec à l’attaque, avec un superbe fruit juteux, il est très vite équilibré par une acidité vivifiante. Complexe et complet, il offre une impression de plénitude alors qu’il est d’une grâce aérienne. Délicieux avec une cuisine épicée d’inspiration thaïe, des croquettes de poisson avec mayonnaise à la lime, un rôti de porc (ou des cretons !) farci aux abricots. Se garde très bien 3-4 jours une fois ouvert.

Markus Molitor Alte Reben Riesling Mosel 2016, 37 $ (14887677), 11,5 %

Garde : au moins 8 à 10 ans, probablement beaucoup plus