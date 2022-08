Vins de la semaine

Saveurs méditerranéennes

Voici trois vins issus surtout de cépages et de climats méditerranéens. Cela pourrait laisser croire à des vins charnus et capiteux… mais c’est oublier le rôle important que jouent aussi le terroir, la viticulture et les vinifications, ainsi que les choix du vigneron. Ces trois vins font preuve de matière, certes, mais surtout d’un très bon équilibre qui met de l’avant fraîcheur et caractère digeste.