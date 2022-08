Voici trois vins issus surtout de cépages et de climats méditerranéens. Cela pourrait laisser croire à des vins charnus et capiteux… mais c’est oublier le rôle important que jouent aussi le terroir, la viticulture et les vinifications, ainsi que les choix du vigneron. Ces trois vins font preuve de matière, certes, mais surtout d’un très bon équilibre qui met de l’avant fraîcheur et caractère digeste.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Le rosé chouchou des Québécois

Près de 800 caisses de ce vin californien ont trouvé preneur en moins d’un mois lors de son premier arrivage en mai dernier. C’est un rosé chouchou des Québécois. Un nouvel arrivage, aussi près de 800 caisses, est distribué en succursale depuis le 8 août : ne tardez pas trop ! Assemblage de cinsault, grenache et clairette, il offre un nez délicat, aux nuances d’herbes, d’agrumes et de fraises des bois. Un élevage sur lies lui confère une certaine rondeur en bouche, soutenue par une matière nourrie. Une acidité fraîche et un très léger reste de gaz garde le tout pimpant et appelle un deuxième verre. Assemblage de grenache et cinsault surtout, il est très sec et idéal pour la table : salade de crabe ou de crevettes, tarte aux tomates, saucisses grillées avec ratatouille.

Bonny Doon Vineyard Vin Gris de Cigare Central Coast 2021, 19,95 $ (10262979), 13 %

Garde : de 1 à 2 ans

Sympathique et authentique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Monte Bernardi Fiasco Vin d’Italie

Ce vin a commencé à être distribué le 1er août, mais il partira vite aussi ! Archétype du bon vin italien de tous les jours, c’est un assemblage non millésimé, élevé en cuve de béton, de sept cépages de différentes régions : sangiovese, malvasia et canaiolo de Toscane, montepulciano des Marches, frappato, nerello mascalese et nero d’Avola de Sicile. Tous sont issus d’une culture bio et vinifiés au magnifique domaine Monte Bernardi, à Panzano, en Toscane. Très sec, comme tous les bons vins italiens faits pour la table, le Fiasco offre des notes de cerise, d’herbes et de sous-bois. De légers tanins apportent juste ce qu’il faut d’aspérités. Le tout est gourmand et sans chichi, sympathique et authentique, parfait pour une cuisine simple : pizza, spaghetti bolognese, charcuteries, brochettes de légumes grillés aux herbes.

Monte Bernardi Fiasco Vin d’Italie, 24,75 $ pour 1L (14989850), 13 %, bio (18,56 $ pour 750 ml)

Garde : de 1 à 2 ans

Puissant, fin et frais

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Olivier Pithon Cuvée Laïs Côtes du Roussillon 2021

Certifié en biodynamie, le vignoble d’Olivier Pithon est à Calce, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Perpignan. La grande sensibilité du vigneron à la vigne et à la cave se traduit dans ses vins, toujours pleins d’éclat et d’énergie. La cuvée Laïs est élaborée avec carignan et grenache surtout, avec un peu de mourvèdre. Sa couleur violacée profonde vient sûrement du carignan. Le nez, parfumé, est riche, mûr et complexe, avec des notes de fruits noirs, de fleurs mauves, de terre noire. Très sec, le vin est plutôt corsé, avec des tanins modérés et de la mâche, mais aussi beaucoup de fraîcheur, accentuée par une nette impression minérale, caillouteuse. Complet et très harmonieux, il est puissant, fin et frais à la fois, et s’étire sur une longue finale. Côtelettes d’agneau aux herbes, confit de canard, poulet à la catalane.

Domaine Olivier Pithon Cuvée Laïs Côtes du Roussillon 2021, 29,25 $ (11925720), 13,5 %, bio

Garde : de 5 à 6 ans