La pluie et le temps frais de juin ont retardé la saison du maïs. Maintenant que les épis sont arrivés, voici cinq bouteilles parfaites pour accompagner ce délice d’été… peu importe la manière dont vous le préférez.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Accord local

La chaleur plus élevée et le sol argileux de la Montérégie offrent les conditions idéales pour la culture du maïs. C’est aussi un endroit de prédilection pour la vigne. Pourquoi ne pas réunir les deux produits à table avec la cuvée B1 du vignoble Les Bacchantes ? Le domaine assemble le seyval blanc et le vidal, deux cépages hybrides qui forment une excellente paire. Le seyval apporte des parfums d’agrumes et d’herbes fraîches qui rappellent le sauvignon. Quant au vidal, il ajoute des notes de fruits exotiques et une texture plus ample en bouche. Vous serez la vedette de l’épluchette !

Les Vignes de Bacchantes B1 2021 (14722039), 17,15 $

Grande bouteille, grand plaisir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2021

Le cépage albarino s’est sans doute retrouvé dans votre verre au cours des dernières années. Cultivé de part et d’autre de la frontière espagnole et portugaise, il séduit de plus en plus par son bouquet parfumé et par son attaque vibrante et subtilement saline. Dans la région espagnole de Rias Baixas, le domaine Granbazan produit une cuvée aussi splendide avec ce cépage. Dès que le bouchon est tiré, le verre se remplit d’arômes qui évoquent la minéralité comme la roche mouillée et les effluves salins de bord de mer. Frais, délicat et avec un léger restant de gaz, il fera un tabac avec une salade de thon et maïs.

Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2021 (14355152), 20,20 $

Parfait avec un épi beurré

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Mission Hill Chardonnay Reserve Okanagan Valley 2020

Les notes boisées et les parfums de cantaloup de ce chardonnay trahissent ses origines : il provient d’un climat chaud du Nouveau Monde. Californie ? Non, Okanagan ! Sur les pentes du mont Boucherie, près de Kelowna, le domaine Mission Hill a toutefois été inspiré par le Californien Robert Mondavi. Ça se remarque aussi bien dans l’architecture du bâtiment que dans le vin. Le bouquet épicé et boisé est accompagné d’une fraîcheur agréable en bouche. Les notes florales persistent longtemps et iront à merveille avec le blé d’Inde.

Mission Hill Chardonnay Reserve Okanagan Valley 2020 (11092078), 20,15 $

Avec du rosé

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château La Lieue Coteaux Varois en Provence 2021

La couleur pâle de ce rosé de Provence invite à la détente. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il est un candidat de choix pour le repas. La famille Vial cultive au nord de Toulon, dans le sud de la France, le cinsault et le grenache selon les règles de l’agriculture biologique. Ces deux cépages donnent un rosé fruité, mais pas sucré. Le vin se démarque par une texture gourmande, très agréable, qui apporte de la complexité. Il fera des heureux avec le maïs en entrée et tiendra tête à des côtelettes de porc grillées.

Château La Lieue Coteaux Varois en Provence 2021 (11687021), 19,20 $

L’atout de la Californie

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Sea Sun Chardonnay 2018

La famille Wagner est connue pour le Caymus, un rouge américain dense, charnu et gourmand. Elle produit également les vins Sea Sun, dont le chardonnay possède plus de nuances. Cultivés à proximité du Pacifique, les raisins du domaine bénéficient de la fraîcheur de l’océan. C’est un atout, surtout lors des années chaudes comme 2018. Au nez, les notes boisées sont invitantes et se marient aux parfums de fruits jaunes bien mûrs. Une fois en bouche, l’équilibre se poursuit : c’est épicé, fruité et la texture crémeuse se marie à merveille avec le maïs grillé ou nappé de beurre.

Sea Sun Chardonnay 2018 (14393423), 24,95 $