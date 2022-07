Le fruit dans le vin est essentiel. Un vin qui n’a pas de fruit n’a pas de matière en bouche. Par contre, pour les arômes, c’est autre chose. Certains vins ont beaucoup d’arômes de fruit, d’autres en ont moins et affichent des familles d’arômes distinctes. En voici trois : un rouge qui sent le goudron et le cuir, un blanc aux arômes de végétaux et d’épices, puis un autre aux notes iodées.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Parfait avec un steak cuit au barbecue

Attention, il n’est pas question ici d’un vin léger et gouleyant. Tout au contraire ! Mais été rime aussi avec viandes grillées et celui-ci en a assurément besoin. Issu de vieilles vignes de monastrell (mourvèdre) en altitude, ce Tarima Nature Alicante 2020 affiche une couleur violacée profonde qui annonce le nez : sombre, dense et mûr. Des arômes de fruits noirs, de ronces, se révèlent doucement, mais il est surtout question de terre noire, de goudron et de cuir. Plutôt corsé, avec des tannins fermes et prononcés, il met de l’avant le caractère rustique du monastrell et de la région d’Alicante. Sûrement pas pour tous, il fait néanmoins preuve de beaucoup de caractère et plaira à ceux qui aiment les vins rouges archi secs et tanniques. Un passage en carafe d’une heure ou deux lui fera du bien.

Tarima Nature Alicante 2020, 17,10 $ (14921089), 14,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Pour un apéro de belle journée d’été

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Laurenz V. Singing Grüner Veltliner Kremstal 2020

Les jeunes vins blancs d’Autriche, et les grüner veltliner en particulier, ont souvent ce que j’appelle un léger spritz : un reste de gaz carbonique qui ajoute du tonus et qui accentue la fraîcheur du vin. C’est le cas avec ce vin de la région du Kremstal, frais, pimpant et bien typé. Modérément aromatique, ce Laurenz V. Singing Grüner Veltliner Kremstal 2020 s’ouvre sur des notes d’agrumes, de pomme russet et de poire, d’herbes et de poivre blanc. Léger et très sec, il fait tout de même preuve de tenue, avec de la texture et une certaine complexité. Et il se garde très bien un jour ou deux une fois ouvert. Tout indiqué pour un pique-nique avec sa capsule à vis, ou à table avec des poissons grillés aux herbes, une escalope de veau panée et une rémoulade de céleri-rave.

Laurenz V. Singing Grüner Veltliner Kremstal 2020, 19 $ (11409320), 12,5 %

Garde : 1 ou 2 ans

Compagnon des fruits de mer

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Chablisienne Petit Chablis Pas si Petit 2020

Voici encore un très bon vin de cette cave coopérative remarquable, de qui on peut sérieusement acheter les yeux fermés. Le millésime 2020 de ce Chablisienne Petit Chablis Pas si Petit, très chaud, ensoleillé et sec, a pourtant donné des vins considérés très classiques, et c’est le cas ici. La couleur est pâle. Le nez est aromatique et très fin, avec des notes de fleurs de pommiers, de pomme verte, d’agrume, de pêche et un peu de crème. La bouche est caressante, avec une matière mûre et une texture crémeuse, à laquelle une acidité tonique donne du répondant. Le tout est ponctué de notes salines et de coquilles d’huîtres. Un vin de Chablis sur mesure pour accompagner tous vos festins de fruits de mer : huîtres fraîches, crevettes, couteaux, pétoncles, homard, etc. Aussi délicieux avec un tartare de poisson ou un ceviche.

La Chablisienne Petit Chablis Pas si Petit 2020, 25,05 $ (14955490), 12 %

Garde : 3 ou 4 ans