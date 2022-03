Derrière le bar du Milky Way, Kate Boushel sirote une de ses créations à base de boisson à la crème, le Shing-a-ling.

Le « café Bailey’s », c’est bon, mais on ne va pas boire ça à longueur d’année ! Que faire de toutes ces nouvelles boissons à la crème québécoises ? Kate Boushel, directrice des volets boisson et éducation pour le Groupe Barroco, nous propose les cocktails les plus inattendus.

Ève Dumas La Presse

On dénombre une quinzaine de nouvelles crèmes alcoolisées chez les distillateurs de chez nous. Les classiques boissons à l’érable Sortilège et Coureur des bois ont maintenant des compagnes lactées sur les tablettes, qu’elles soient à saveur de sucre à la crème (Saint-Crème), de vanille (Cremaglace, Artist in Residence), de chocolat (Cremaglace Lait au chocolat, Choco Crème), de crème brûlée (Aléa et Aléa Végane), de café (Pudding Stone), d’amande (Miele Crème) ou autre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Bouteilles de Cremaglace Lait au chocolat, de Pudding Stone et d’Aléa Végane

Derrière le bar du Milky Way (le nom était prédestiné !), Kate Boushel ne tient pas une foule de boissons à la crème. La majorité des bartenders lèvent encore un peu le nez sur ces produits riches et sucrés, qui rappellent la belle époque des shooters B-52 ou des cafés irlandais débordant de crème fouettée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Derrière le bar du Milky Way (le nom était prédestiné !), Kate Boushel ne tient pas une foule de boissons à la crème.

Cela dit, la directrice du volet boisson pour le Groupe Barroco (Foiegwa, Atwater Cocktail Club, etc.) a accepté le défi de démontrer l’étonnante polyvalence des dérivés du grand Bailey’s. Elle a préparé trois cocktails — « tous un peu beiges », s’excuse-t-elle —, qui sont étonnamment légers, même rafraîchissants, comme c’est le cas du pina colada revisité qu’elle propose.

Brandy Alexander

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Brandy Alexander

Ce classique cocktail de dessert est revisité pour les goûts d’aujourd’hui. Le Cremaglace Choco remplace à la fois la liqueur de cacao et la crème (fouettée) de la recette originale. Le lait allège, et la liqueur de noix ajoute de la complexité tout en s’agençant parfaitement avec le brandy.

Ingrédients

1,5 oz (45 ml) de brandy espagnol

1 oz (30 ml) de Cremaglace Choco ou Choco Crème de Chocolats Favoris

1/2 oz (15 ml) de liqueur de noix (comme la Henri G, au noyer noir, de La Chaufferie)

1/2 oz (15 ml) de lait

Préparation

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le cocktail est garni tout simplement d’un peu de noix de muscade fraîchement râpée.

1. Verser tous les ingrédients dans un shaker. Remplir de glace et agiter vigoureusement pendant 15 secondes.



2. Verser à travers un tamis fin dans une coupe à cocktail. Garnir de muscade fraîchement râpée.

Shing-a-ling

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Shing-a-ling

Qui dit liqueur de crème ne dit pas automatiquement tropical. Voici un beau croisement de traditions locales et d’un grand classique : le pina colada.

Ingrédients

1 1/2 oz (45 ml) de rye canadien (whisky de seigle)

1 1/2 oz (45 ml) de Pudding Stone O’Dwyer

1 1/2 oz (45 ml) de purée ou de crème de noix de coco

1 oz (30 ml) de jus d’ananas

1/2 oz (15 ml) de sirop cinq épices et café* (voir recette plus bas)

Préparation

1. Verser tous les ingrédients dans un shaker. Remplir de glace et agiter vigoureusement pendant 10 secondes.



2. Servir sur glace régulière ou concassée, dans un verre à cocktail qui rappelle l’été. Garnir d’ananas frais ou déshydraté avec grains de café ou d’autres épices au choix.

* Sirop cinq épices et café

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Kate Boushel est directrice des volets boisson et éducation pour le Groupe Barroco, qui possède les bars Milky Way et Atwater Cocktail Club, entre autres.

Ingrédients

500 ml de café filtre

1 gros bâton de cannelle écrasé

3 clous de girofle

1 anis étoilé

1/4 de c. à thé de graines de fenouil écrasées

1/4 de c. à de thé de poivre de Sichuan écrasé

2 tasses de cassonade

Préparation

1. Préparer 500 ml de café filtre au goût.



2. Y ajouter les autres ingrédients et mélanger jusqu’à ce que le sucre soit dissous.



3. Laisser les épices infuser pendant 30 minutes.



4. Passer au tamis fin. Se conserve au réfrigérateur pendant 2 semaines.

Traversée de la Manche

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Traversée de la Manche

Ce cocktail chaud est le mariage du néo-classique English Channel (Grand Marnier, Bénédictine et thé Earl Grey froid) et du London Fog que l’on peut commander dans la majorité des cafés. La « crème » Aléa Végane est à base de lait de soya et coco. Elle contient moins de 1 % de matière grasse, tout comme la version « classique » d’Aléa, faite avec du babeurre de la laiterie Chagnon.

Ingrédients

1 oz (30 ml) d’Aléa Végane

1/2 oz (15 ml) de liqueur d’orange

1/2 oz (15 ml) de liqueur d’herbes D.O.M. Bénédictine

4 oz (120 ml) de thé Earl Grey

2 oz (60 ml) de lait d’avoine (ou autre lait végétal)

1 gros zeste d’orange bien frais

Préparation

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ajout de pétales séchés donne un peu de couleur à cette boisson beige !