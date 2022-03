Dans la péninsule du Niagara, les vignerons Nadia et Ilya Senchuk ont trouvé une manière généreuse de soutenir leur pays d’origine, l’Ukraine. Jusqu’au 12 mars, la totalité des ventes de leur petit vignoble sera versée à la Fondation canadienne pour l’Ukraine. Une partie des sommes obtenues par la vente des bouteilles à la SAQ ira également à l’organisme.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

(Hamilton) La route des vins était tranquille lundi matin, dans la péninsule du Niagara. À l’entrée de la région viticole, en banlieue d’Hamilton, le va-et-vient des voitures était cependant soutenu au vignoble Leaning Post.

Les propriétaires, Nadia et Ilya Senchuk, ont eu une idée hors du commun pour soutenir leur pays d’origine, l’Ukraine, qui subit une attaque de la Russie. Ils remettront la totalité de leurs ventes réalisées au domaine entre le 5 et le 12 mars pour le soutenir. « On se sent tellement impuissants et inutiles, confie Nadia Senchuk, la voix chargée d’émotion. C’est un investissement énorme pour un petit vignoble comme nous, mais c’est le mieux qu’on puisse faire. »

Les clients ont immédiatement répondu à l’appel. Dans la seule journée de mardi, le domaine a vendu pour 14 000 $ de vin, soit environ 500 bouteilles. C’est une quantité considérable pour un domaine qui commercialise en moyenne 72 000 bouteilles par année.

PHOTO FOURNIE PAR LEANING POST Le vignoble Leaning Post est situé au 1491, Highway 8, à Stoney Creek, en Ontatio.

Leaning Post vend depuis peu au Québec. Au moment de rédiger ce texte, près de 400 bouteilles de son riesling étaient offertes à la SAQ et, pour chaque bouteille vendue, jusqu’au 20 mars, les propriétaires et leur agent Sélection Caviste verseront 4 $ à la fondation.

Aider plus

Dans la vieille grange convertie en chai, les boîtes remplies de vêtements, de jouets et d’aliments non périssables s’accumulent dans les couloirs de Leaning Post.

Nadia et Ilya Senchuk ne font pas qu’envoyer de l’argent pour soutenir l’Ukraine, le vignoble a en effet sollicité les dons et offre d’expédier la marchandise au pays en guerre.

« Notre travail, c’est d’expédier du vin tous les jours, ajoute le vigneron Ilya Senchuk. On a voulu que notre expertise serve de manière concrète. »

La famille de Nadia et Ilya Senchuk habite dans l’ouest de l’Ukraine, loin de Kyiv. Heureusement, elle n’est pas touchée par les bombardements russes. Les vignerons gardent un contact étroit et se tiennent prêts à intervenir si la situation dégénère.

Leaning Post n’est pas le seul vignoble canadien exploité par des propriétaires ukrainiens. Toujours dans la région de Niagara, à Beamsville, on trouve aussi le vignoble Rosewood.

L’Ukraine n’est pas connue pour sa production viticole, pourtant, le pays cultive près de 40 000 hectares de vigne et produit du vin dans quatre régions différentes.

Grand riesling, grande cause

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Leaning Post Riesling Péninsule du Niagara 2018

Ilya Senchuk a voulu devenir vigneron alors qu’il avait 19 ans. Sa famille, établie à Winnipeg, ne buvait pas beaucoup d’alcool, mais un article sur le vin a piqué sa curiosité. Il a déménagé à Niagara pour ses études et après quelques années comme consultant, il a acheté, en 2011, un vignoble abandonné tout près d’Hamilton avec sa femme, Nadia. Leaning Post totalise aujourd’hui un peu moins de quatre hectares de vigne. Comme c’est la pratique dans la région, le domaine achète aussi des raisins à d’autres producteurs, dont du riesling. La cuvée en vente au Québec est très typique. Ses arômes de silex et de melon miel envahissent le verre. Issu de la vendange 2018, une année chaude à Niagara, le vin n’a pas une attaque très tranchante. La texture ronde se prolonge dans une finale parfumée et subtilement saline.

Leaning Post Riesling Péninsule du Niagara 2018, 25,15 $ (14503354), 11,4 %