(Bordeaux) Après Brad Pitt et Angelina Jolie qui avaient investi dans le rosé de Provence avec le château Miraval, c’est au tour de Leonardo Di Caprio de prendre une participation « significative » dans le capital de la maison de champagne familiale Telmont, filiale du groupe Rémy Cointreau.

Agence France-Presse

« Je l’avais rencontré à maintes reprises il y a 15 ans, je le connais bien, et il a été séduit par notre projet “Au nom de la terre” et l’engagement que nous avons pris à réduire notre empreinte environnementale », a déclaré le président de Telmont, Ludovic du Plessis, à l’AFP, ce qui est « très encourageant pour toute notre équipe, composée de 17 personnes ».

En octobre 2020, Rémy Cointreau, qui n’avait plus de champagne dans son portefeuille depuis la vente de Piper-Heidsieck, avait pris plus de 51 % du capital de la maison Telmont, fondée en 1912.

Telmont est un négociant-manipulant qui possède et exploite en direct 25 hectares, ainsi que 55 hectares en contrat d’approvisionnement.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE TELMONT Le champagne Telmont

Son projet Au nom de la terre vise à passer en 100 % bio d’ici 2031, dont les 25 hectares possédés en propre en 2025. « Dans une région où seulement 4 % de la production viticole est bio, notre engagement a séduit Leonardo », a souligné M. du Plessis qui était auparavant salarié de Rémy Cointreau et a pris la direction de Telmont au moment de la prise de participation.

Le projet Au nom de la terre prévoit aussi l’arrêt de tous les coffrets-cadeau ou étuis de champagne, l’arrêt du verre transparent (non recyclé) pour certaines bouteilles, et le passage de tous les crus en bouteilles traditionnelles champenoises vertes composées à 85 % de verre recyclé, l’arrêt des expéditions par avion, le passage à 100 % énergie renouvelable, et une étiquette « transparente » indiquant aussi bien les années et dosages des millésimes qui composent les bruts sans année, que le dosage en sucre, les cépages, etc.

Telmont ne donne pas de chiffre de ses ventes annuelles, mais souligne quand même qu’il produit entre 350 000 et 400 000 bouteilles par an. Plus de la moitié de sa production part à l’export. Ses principaux marchés sont les États-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne.