Pour la Saint-Valentin, ou juste pour se faire plaisir, voici trois belles bulles pour mettre de l’effervescence dans votre journée. Ils sont tous délicieux seuls, mais comme tous les bons vins mousseux, ils sont aussi très polyvalents à table. Réservez-leur une cuisine fine, légère et en fraîcheur, basée sur l’acidité et la salinité. Ou, en toute simplicité, un sac de bonnes croustilles.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Prosecco pour le plaisir

Voici un très joli Prosecco, avec tous les arômes fruités attendus, mais beaucoup plus sec que la plupart. Le nez de ce Bisol Jeio Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore est très aromatique et charmeur, avec des notes de fruits confits, de poire, de banane. Les bulles sont délicates et la bouche est ronde et fruitée, mais sans cette sensation sucrée qui vient trop souvent gommer les finales. Léger, il se boit avec plaisir seul et est tout indiqué pour un brunch (quiche, frittata). Il accompagnera aussi des sushis, du melon avec prosciutto (ainsi que d’autres bouchées sucrées-salées), du poisson ou des fruits de mer frits. Une autre très belle réussite, d’un très bon rapport qualité-prix, de cette maison emblématique de la région.

Bisol Jeio Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore, 19,95 $ (14820499), 11,5 %, bio

Garde : à boire

D’une grande finesse

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Raventos i Blanc Blanc de Blancs Conca del Riu Anoia 2018

Si vous me lisez depuis un certain temps, vous savez le respect énorme que j’ai pour cette maison historique de Catalogne, Raventos i Blanc. Tout ici s’articule autour du souci de l’environnement et du désir d’élaborer de vrais vins de terroir. Ce que la maison réussit avec brio, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Le nez du Blanc de Blancs 2018 s’ouvre sur des arômes fins et délicats de pêche et de poire, avec un peu d’amande, de thym, de fleurs blanches et une pointe de brioche. Très sec, plein de vitalité, il fait preuve de tension, avec des bulles fines et abondantes. La finale s’étire sur des notes crayeuses et un soupçon de noix. Fin, élégant, il est aussi parfait pour l’apéro. Ou à table, avec poissons et fruits de mer à la plancha, ou poêlés et servis avec huile d’olive, herbes, agrumes.

Raventos i Blanc Blanc de Blancs Conca del Riu Anoia 2018, 24,70 $ (12097946), 12 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans

Profondeur et complexité

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Extra Brut Blanc de Blancs Champagne

Montgueux fait un peu enfant seul, à l’écart du cœur de la Champagne, plus au sud, en allant vers la Côte des Bars, région dominée par les pinots. Son terroir favorise pourtant le chardonnay : la vigne ici repose sur la même veine calcaire que dans la Côte des Blancs. Très fin et élégant aussi, mais tout en retenue, ce Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Extra Brut Blanc de Blancs Champagne fait preuve de profondeur et de complexité, avec une nette impression minérale. De la pomme verte, de la poire, une pointe de croissant, puis tout plein de salinité, comme de la coquille d’huîtres. On se promène entre la Côte des Blancs et Chablis ! Archisec et tendu, il se révèle tout doucement. Buvez-le sur deux jours, ou ouvrez-le un jour avant (en le refermant avec un bouchon à mousseux) : il n’en sera que meilleur. À déguster avec les meilleurs sashimi ou crudo de poisson.

Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Extra Brut Blanc de Blancs Champagne, 74,25 $ (12061311), 12 %

Garde : de 8 à 10 ans