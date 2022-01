Cette semaine, un rouge espagnol chaleureux et très abordable, ainsi qu’un très bon rapport qualité-prix en Bourgogne. Puis, grand coup de cœur : un superbe chenin blanc de Vouvray. Si vous ne comprenez toujours pas de quoi on parle lorsqu’on fait mention de minéralité dans le vin, vous trouverez la réponse dans un verre de cette cuvée !

Fruité et chaleureux

La famille Espelt cultive la vigne dans la région d’Empordà, à l’extrême nord-est de l’Espagne, là où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée. L’accent est mis sur les cépages locaux et la récupération de cépages anciens. Ici, ce sont grenache et carignan (70 % et 30 %, respectivement), cultivés en montagne sur des sols de granite décomposé, qui composent la cuvée Sauló. Le nez offre un joli fruité, aux arômes de cerise, de mûre et de cassis, avec des notes d’épices, de garrigue et d’anis. Sec, avec encore un bel éclat fruité en bouche, le vin est souple, peu tannique et chaleureux, mais sans aucune lourdeur. En plus, la bouteille est très légère : on aime ça ! Et il se garde très bien jusqu’au lendemain une fois ouvert. À déguster avec filet de porc et ratatouille, couscous au poulet, saucisses grillées.

Espelt Sauló Empordà 2020, 15,35 $ (10856241), 14,5 %, bio

Garde : à boire

Bourgogne abordable

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Chanson Pinot Noir Bourgogne 2020

La demande pour les vins de Bourgogne continue d’augmenter, avec la pression sur les prix que cela implique. Alors on se réjouit lorsqu’on tombe sur un vin d’un bon rapport qualité-prix, comme c’est le cas pour le Chanson Pinot Noir Bourgogne 2020. Sa couleur est pâle, et son nez très aromatique, affriolant, bourré de petits fruits rouges croquants. De délicates notes d’herbes et de fleurs ajoutent complexité et nuances. La bouche est pareille : gourmande et gouleyante, avec beaucoup d’éclat fruité ; d’autant plus remarquable sachant que 2020 a été caniculaire ! Ce sera assurément un millésime à suivre. Sec et plutôt léger, le vin s’appuie sur de très légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut de relief. Délicieux ! À servir légèrement rafraîchi avec un poulet rôti, un risotto aux champignons sauvages, un steak tartare.

Chanson Pinot Noir Bourgogne 2020, 24,20 $ (11598394), 13 %

Garde : 3 ou 4 ans

Puissance contenue… en bouteille

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Vincent Carême Le Clos Vouvray 2019

Voilà un vin de contemplation ! Ce Domaine Vincent Carême Le Clos Vouvray 2019 attire notre attention dès qu’on y plonge le nez, il intrigue et donne envie d’y retourner sans cesse, de le laisser nous transporter là d’où il vient. Ses origines dans des sols calcaires sont indéniables : sa texture crayeuse est omniprésente. Issu de vieilles vignes de chenin, de 50 à 70 ans d’âge, il est vinifié en fûts, avec élevage sur lies d’un an. Le nez s’ouvre sur des notes de coing et de poire, mais surtout de cire d’abeille, de champignons, de fumée. Profondeur et complexité sont témoins de l’âge des vignes : le vin, ample, fait preuve d’une puissance contenue, portée par beaucoup de tension, et cette texture crayeuse qui perdure sur une longue finale serrée. Passer en carafe et déguster avec un poisson au beurre blanc, une volaille à la crème ou aux champignons, des ris de veau.

Domaine Vincent Carême Le Clos Vouvray 2019, 39 $ (14555664), 14 %, bio

Garde : de 7 à 10 ans