C’est un peu malgré elle si Ginette Reno retrouve son nom et son image sur les bouteilles du nouveau gin gin•ette, offert depuis ce jeudi sur le site de la SAQ. En fait, la grande chanteuse québécoise s’est prêtée au jeu d’un projet né de l’imagination de son fils Pascalin Raynault.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« Vous m’auriez dit que j’aurais un gin à mon effigie aujourd’hui, je ne vous aurais jamais cru. Fallait bien que mon fils ait eu l’idée du gin•ette », écrit la populaire chanteuse sur sa page Facebook, avouant au passage qu’elle n’est justement pas du genre à boire de genre de boisson.

Elle n’a donc pas su répondre à son fils quand il lui a demandé à quoi devrait goûter son gin. « Dans mon temps, c’était du gros gin, enchaîne-t-elle dans le message envoyé sur le réseau social. Il [m’a expliqué] que maintenant les gins québécois sont plus raffinés et que l’on peut avoir plusieurs profils aromatiques. Il [m’a dit] : “pourquoi on ne ferait pas comme ta tisane à la camomille avec du citron, ça serait bon, non ?” »

C’est donc en pensant à l’infusion préférée de Ginette Reno ainsi que le chimiste et développeur de produits alcoolisés David Bérubé a créé le gin•ette. Le dry gin produit en association avec la distillerie Les Subversifs propose ainsi des notes de cardamome, d’agrumes, de citronnelle et de camomille. Il est distillé à Sorel-Tracy dans un petit alambic de 350 litres avec divers ingrédients botaniques tels que la baie de genièvre, la racine d’angéliques, les graines de coriandre, des écorces de citron, d’orange et de pamplemousse, de la cardamome, de la réglisse, de la citronnelle ainsi que des fleurs de camomille. On dit donc du nouveau gin qu’il est à l’image de la grande dame de la chanson québécoise, à la fois à la fois puissant et délicat.

Le gin•ette est disponible en format de 750 ml en exclusivité sur SAQ.com au prix de 48 $. Du nombre, 100 bouteilles seront autographiées par Ginette Reno, elles seront offertes de façon aléatoire, exclusivement lors des commandes en ligne. Le gin•ette se retrouvera sur les tablettes de la SAQ au cours de la prochaine année.