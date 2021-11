Parfois, le familier rassure. Mais souvent, j’aime me faire surprendre, du moins interpeller, par les vins que je goûte. Voici un sauvignon blanc pas tout à fait semblable à l’expression typique du cépage ; un cépage peu connu du sud-ouest de la France ; un champagne singulier, qui respire l’authenticité. Ils ont tous, à leur façon, un petit je-ne-sais-quoi qui fait qu’on s’arrête et qu’on se met à réfléchir : d’où vient ce vin ? Qu’a-t-il à raconter sur son coin de pays ?

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un Touraine expressif

François Chidaine est un des grands vignerons du Val de Loire ; il élabore d’excellents vins de terroir dans l’appellation Montlouis. Avec le même soin, il produit aussi des cuvées plus abordables en appellation Touraine. Comme ce vin de sauvignon blanc, issu de vignes de la vallée du Cher. Très expressif au nez, il offre un parfum intense de sureau, de fleurs de pommier, d’orange, avec de délicates notes herbacées. La bouche est ronde, ample et juteuse, avec un fruit très mûr, une matière riche, équilibrée par de légers amers, une fraîcheur aux accents de menthe et une impression minérale, de pierre à fusil. Complexe et complet, il est assurément fait pour la table. À essayer avec des poissons grillés aux herbes ou avec un jus au pamplemousse et au basilic, des crevettes à l’orange, un taboulé à la menthe.

Garde : 2 ou 3 ans.

François Chidaine Touraine 2020, 19,15 $ (14286521), 13,5 %.

Gourmand et digeste

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ La Colombière Les Frontons Flingueurs 2020

Fronton est une appellation du sud-ouest de la France, au nord de Toulouse. La négrette, très vieux cépage local, règne dans la région. Le Domaine La Colombière y travaille la vigne avec un immense respect, pour la terre, l’environnement, et ce cépage patrimonial. Cette cuvée est une belle introduction à la négrette : elle met de l’avant le caractère fruité et gouleyant du cépage. Son nez est fruité et poivré, avec des notes de framboise, de cerise, de mûre et d’épices, et une pointe animale, sanguine. La bouche est tout en fraîcheur, avec du fruit, de la texture et de légers tanins, juste assez fermes pour apporter ce qu’il faut de relief. Gourmand et digeste, et empreint de la gueule de l’endroit, il est tout indiqué pour un plateau de charcuterie, un steak tartare, une salade de foies de volaille.

Garde : 1 ou 2 ans.

La Colombière Les Frontons Flingueurs 2020, 22,55 $ (14228516), 12,5 %, bio.

Champagne coup de cœur

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Vincent Couche Élégance Extra Brut Champagne

J’ai eu un énorme coup de cœur pour ce champagne. Vincent Couche cultive ses 15 hectares de vignes en biodynamie, dans la Côte des Bar. Cette cuvée est élaborée avec 84 % de pinot noir issu des terroirs kimméridgiens de Buxeuil, et 16 % de chardonnay, des terroirs crayeux de Montgueux. Près d’un quart des vins de base est fermenté en fûts. Le résultat est un champagne complexe, savoureux, ample et plein de vitalité. Un très joli nez s’ouvre sur des notes de poire mûre, de coing, d’amande, avec quelques notes oxydatives qui rappellent la pomme blette et la noix. Riche et complet, il fait aussi preuve de beaucoup de tension et de fraîcheur. De délicates notes de zestes et salines ajoutent à son caractère frais et tonique, et appellent un deuxième verre. Pour l’apéro, ou avec pétoncles poêlés, homard ou poulet aux morilles.

Garde : de 4 à 6 ans.

Vincent Couche Élégance Extra Brut Champagne, 50,50 $ (14758816), 12,5 %, biodynamie.