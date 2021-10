Après avoir complètement remodelé son image de marque il y a un peu moins d’un an, Dieu du Ciel ! poursuit son effort de revitalisation avec l’ouverture de son tout nouveau pub de Saint-Jérôme, superbe biergarten situé à un jet de pierre des installations de production de la microbrasserie fondée à Montréal en 1998.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« On fonctionne en écosystème, ça faisait donc partie de notre volonté de rebâtir la marque dans son ensemble, nous explique le copropriétaire Étienne Tremblay. On avait une marque qui était un peu vieillissante, qui avait besoin d’un coup de frais. » C’est pourquoi l’équipe en a aussi profité pour revoir le menu, qui propose dorénavant une cuisine bistro — les proprios sont particulièrement fiers de la joue de bœuf fondante laquée à la bière et de la truite arc-en-ciel aux fines herbes grillée avec crumble de pacanes et sauté de trois courges. « Les gens nous ont fait comprendre qu’on avait fait le tour avec notre petit hot-dog parisien, raconte en rigolant Jean-François Gravel, cofondateur et maître-brasseur. Il y avait une demande pour s’améliorer et, au fond, moi aussi, quand je vais quelque part, je suis un peu tanné de toujours manger la même affaire. Le monde de la bière est devenu plus large et, oui, dans certains cas, il y a des clients qui demandent aussi à manger autre chose que des hamburgers et des hot-dogs ! »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les bières brassées par Dieu du Ciel ! sont acheminées au bar du nouveau biergarten grâce à 24 lignes de fût. On y servira notamment quelques brassins qui ne seront autrement pas offerts en distribution.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Comme le chai et la boutique nouvellement aménagés se trouvaient à l’origine dans l’usine de la microbrasserie, l’espace qu’ils occupaient sera consacré en partie à la production. « Ça nous offre de nouveaux pieds carrés qui vont probablement nous permettre d’augmenter notre capacité de brassage », soutient le copropriétaire Étienne Tremblay.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les bières offertes au nouveau pub du Dieu du Ciel ! de Saint-Jérôme puisent dans le vaste et toujours renouvelé répertoire de la microbrasserie ouverte à Montréal en 1998.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les copropriétaires de la microbrasserie Dieu du Ciel ! étaient à Saint-Jérôme pour l’ouverture du tout nouveau biergarten, aménagé dans la vaste structure d’un ancien garage voisin des installations de production de la brasserie. Dans l’ordre habituel : Étienne Tremblay, Isabelle Charbonneau, Stéphane Ostiguy et Jean-François Gravel.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quelques bières seront en vente exclusivement à la boutique de Saint-Jérôme, comme la Saint-Jé, excellente IPA de type Nouvelle-Angleterre brassée pour souligner les 50 ans du cégep de Saint-Jérôme.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La terrasse

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le chai

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La nouvelle boutique

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les 24 lignes de fûts du bar.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La nouvelle image de marque de Dieu du Ciel !

























« On peut maintenant accueillir les gens chez nous avec notre vision de l’hospitalité, notre vision de la bouffe », enchaîne son collègue Étienne Tremblay, qui est par ailleurs propriétaire de la cidrerie Le Chemin des Sept, à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. « Ça vient aussi de la volonté d’offrir autant à propos de la carte qu’au niveau de l’atmosphère, avec des produits qui sont à la hauteur de la qualité de la bière qu’on fabrique. » D’ailleurs, les plus beaux brassins élaborés par Dieu du Ciel ! seront proposés sur place, dans une toute nouvelle boutique qui jouxte un petit chai bien visible de la salle à manger et de la terrasse. « Il y a parfois des assemblages que l’on fait et dont le volume est un peu petit pour aller en distribution. On va pouvoir garder ça pour la boutique et pour nos pubs, ici et à Montréal, explique Jean-François Gravel. Ça va permettre d’offrir beaucoup de nos plus belles bières produites en petite quantité. » Non seulement en bouteilles, mais aussi sur les 24 lignes de fûts du bar — des lignes supplémentaires seront également installées à la boutique pour l’achat en cruchons.

La populaire microbrasserie espère ainsi non seulement répondre à la demande locale, mais aussi attirer l’attention des nombreux villégiateurs qui se rendent toutes les semaines dans les Laurentides, sans compter que la brasserie se trouve sur l’itinéraire d’une toute nouvelle véloroute brassicole qui a récemment vu le jour dans les Laurentides — elle s’arrête notamment au Saint-Graal, chez Boréale et jusqu’à Mont-Laurier à la microbrasserie du Lièvre. « Il y a de très belles brasseries dans le Nord ; c’est pourquoi on a contribué à développer le projet qui suit le sentier Le P’tit train du Nord, nous apprend Leila Alexandre, responsable des communications chez Dieu du Ciel ! On a lancé le projet un peu tard à cause de la pandémie, les microbrasseries étaient aussi très occupées à gérer leur réouverture, mais on est prêts à démarrer en bonne et due forme l’an prochain. »

248, rue Godmer, Saint-Jérôme