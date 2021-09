Alcools

Appellations génériques : les comprendre, les apprécier

Les appellations génériques Vin de France ou Vin d’Espagne étaient auparavant utilisées pour des vins très bas de gamme, mais on les remarque de plus en plus sur des bouteilles plus chères. Dans ce cas, ce n’est pas que le vin est de qualité moindre, mais plutôt que le vigneron travaille en dehors des règles d’une appellation plus précise.