Les amateurs de bière de microbrasserie seront bien servis pendant le week-end du 9 au 12 septembre alors que pas moins de trois évènements d’envergure se dérouleront simultanément, à Sherbrooke et dans la région de Montréal.

Pierre-Marc Durivage La Presse

D’abord, à Repentigny, l’équipe derrière l’organisation de La Cuvée revient avec une version en plein air de son Oktoberfest, au parc de l’île Lebel. En plus d’avoir l’occasion de goûter les meilleurs produits de brasseries telles Dieu du Ciel !, Beauregard, Emporium, Toltèk, Pit Caribou, Noctem, Dunham, La Souche, Brewskey et Les Grands Bois, les festivaliers pourront assister aux spectacles d’humoristes comme Jean-Thomas Jobin, Michelle Desrochers et Daniel Grenier, sans compter que la journée de dimanche est consacrée aux familles.

La tournée Festibière sera de son côté de passage dans les Cantons-de-l’Est, du 9 au 12 septembre, avec des escales prévues le jeudi à la brasserie Knowlton Co., le vendredi chez Hop Station, à Coaticook, au Refuge des Brasseurs, le samedi après-midi, en soirée au Boquébière et le lendemain à la Microbrasserie Coaticook et à la Confrérie Artisans Brasseurs Windsor. Chaque endroit profitera de l’animation de l’équipe itinérante du Festibière, avec musique, cadeaux et rabais pour les clients.

Enfin, après des arrêts à Val-Morin et à Québec, l’autocar du Bière Garden se posera à Montréal, les 10 et 11 septembre. Les amateurs auront ainsi la chance de découvrir les bières de chez Messorem Bracitorium, Sir John, Bas-Canada, 5e Baron, Robin, Kahnawake Brewing et BG Brasserie Urbaine, entre autres.