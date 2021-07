Alcools

Vins de la semaine

Un peu plus cher pour un choix plus intéressant

Vous êtes nombreux à demander des suggestions à petits prix. Et je promets de m’attaquer un de ces quatre à une dégustation de vins à 12 $ et moins. Toutefois, la majorité d’entre eux sont industriels et très quelconques. Je crois que la gamme juste au-dessus, entre 13 $ et 18 $, offre un plus large éventail de vins intéressants et bien faits, dont plusieurs, et de plus en plus, sont élaborés avec un grand souci pour l’environnement et les traditions locales.